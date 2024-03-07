Захарова оценила настоятельную рекомендацию МИД ФРГ не ездить немцам в Россию

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В Германии боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, говоря о последних рекомендациях МИД Германии. Ее слова передает RTVI.
«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — уверена Захарова.
Ранее стало известно, что в МИД Германии обновили рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством. В ведомстве настоятельно не рекомендуют посещать Россию. Ранее в немецком дипведомстве уже рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, однако слово «настоятельно» появилось впервые.
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