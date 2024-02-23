Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов

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Россия будет требовать от Литвы и стран Евросоюза выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойным поездкам в Калининград, как пассажирским, так и грузовым.
Об этом передала агентству РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, антироссийские действия Литвы были и раньше, при этом их политические деятели не задумываются об интересах своих собственных жителей. Такой комментарий она выразила на фоне решения Вильнюса закрыть с 1 марта пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также ограничить посадку и высадку людей на ж/д станциях Кена и Кибартай.
Уточним, что поезда РЖД уже несколько лет ходят в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.
Как отметила представитель МИД Захарова, это решение никак не повлияет на россиян, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, так как в таком случае посадка/высадка будет проходить только в конечных пунктах прибытия.
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По словам Захаровой, антироссийские действия Литвы были и раньше, при этом их политические деятели не задумываются об интересах своих собственных жителей. Такой комментарий она выразила на фоне решения Вильнюса закрыть с 1 марта пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также ограничить посадку и высадку людей на ж/д станциях Кена и Кибартай.
Как отметила представитель МИД Захарова, это решение никак не повлияет на россиян, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, так как в таком случае посадка/высадка будет проходить только в конечных пунктах прибытия.
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Дана Игумнова