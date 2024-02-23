Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов

Посольство КНР в Лондоне предупредило британские власти, что страна готова защищать интересы и права своих компаний. Это заявление сотрудники внешнеполитического ведомства Поднебесной сделали после того, как Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения в отношении трёх китайских фирм.