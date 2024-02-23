Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией в течение 24 часов нереален. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», – подчеркнул глава государства.
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Александр Климов