Захарова оценила видео МИД Испании с парком Горького

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.
Роликначинается с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.
Ролик был приурочен к Дню испанской нации 12 октября – дню высадки испанской экспедиции под руководством Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году.
Ранее на изображения Москвы обратили внимание пользователи социальной сети X. Помимо парка, на видео можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».
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Роликначинается с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.
«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», – написала дипломат.
Ролик был приурочен к Дню испанской нации 12 октября – дню высадки испанской экспедиции под руководством Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году.
Ранее на изображения Москвы обратили внимание пользователи социальной сети X. Помимо парка, на видео можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».
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Александр Климов