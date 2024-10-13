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Захарова оценила видео МИД Испании с парком Горького

Захарова прокомментировал видео МИД Испании с Москвой словами «испанский стыд»
13 октября 2024, 04:23
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.

Роликначинается с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.



«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», – написала дипломат.

Ролик был приурочен к Дню испанской нации 12 октября – дню высадки испанской экспедиции под руководством Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году.

Ранее на изображения Москвы обратили внимание пользователи социальной сети X. Помимо парка, на видео можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».

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Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Лондоне
Остин выразил озабоченность ударами ЦАХАЛ по позициям миротворцев ООН в Ливане
13 октября 2024, 03:43

kremlin

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой Йоавом Галантом и выразил обеспокоенность ударами Израиля по миротворцам ООН в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Пентагона.
По данным агентства, Остин также отметил необходимость как можно быстрее перейти от военных действий в Ливане к дипломатическим решениям. Он выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа и подчеркнул необходимость принятия мер по исправлению ситуации.

В то же время он подтвердил «непоколебимую и железную» приверженность США безопасности Израиля.

Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток еще 2-3 тысячи военнослужащих. Войска укрепят безопасность 40 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе.

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#сша
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Стали известны требования Зеленского к Шольцу
Bild: Шольц проигнорировал запросы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО
13 октября 2024, 02:47

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два требования во время своей недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
В частности, украинский лидер попросил разрешения на удары вглубь Россию, для чего, по его словам, потребуются ракеты Taurus. Кроме того, украинский президент выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО.

Однако Берлин проигнорировал эти просьбы. Шольц не отверг их прямо, но и не дал положительного ответа.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего "плана победы". В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», – отметил военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Ранее Министерство обороны Германии усомнились в том, что Украина начнет контрнаступление в ближайшее время.

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#украина
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В ФРГ высказались о шансах Украины начать контрнаступление
Bild: в Минобороны ФРГ усомнились в способности Украины начать контрнаступление
13 октября 2024, 02:26

Фото: сайт Бундестага

Министерство обороны Германии сомневается, что Украина сможет начать контратаку в ближайшее время. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, в распоряжении немецкой армии больше нет крупной военной техники, которую можно было бы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому в министерстве не верят, что «Украина может в скором времени начать контрнаступление».

Кроме того, Бундесвер не поставит Украине крупную военную технику.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев должен постоянно информировать Запад об оперативных планах ВСУ.

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Эрдоган призвал Россию к защите Сирии от Израиля
Президент Турции Эрдоган призвал Россию к защите Сирии от Израиля
13 октября 2024, 02:05

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран должны поддержать Сирию, чтобы предотвратить эскалацию конфликта с Израилем. Высказывания турецкого лидера процитировал телеканал Haberturk.
На пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что меры должны принять не только Россия и Иран, но и сама Сирия. Он призвал к более эффективному решению «этой ситуации, которая является самой большой угрозой для территориальной целостности Сирии».

«Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», – резюмировал глава государства.

Ранее авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу, расположенному на территории Сирии. 8 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилое здание в Дамаске.

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#реджеп тайип эрдоган
#иран
#россия
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Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах
13 октября 2024, 00:44

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Российский лидер выразил «особую благодарность» фермерам ряда новых и приграничных регионов. Путин отметил, что «несмотря на все трудности», они работают самоотверженно.

«Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено, – заявил российский президент.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил общий ущерб, нанесенный местным фермерам регулярными обстрелами ВСУ, в десятки миллиардов рублей.

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В Германии заявили о поражении Украины и НАТО
Ким Дотком: Украина и НАТО проиграли в прокси-войне от лица США против РФ
13 октября 2024, 00:12

Фото: iStock/3dmitry

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменных сайтов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина и НАТО проиграли конфликт с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.
Дотком заявил, что Украина и НАТО проиграли прокси-войну против России, которая велась от имени США.

«Прокси-война США против России закончилась. Украина и НАТО проиграли. Зеленский на пути на выход», – написал он.

Ранее Дотком заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени. До этого он сообщил, что Украина уже проиграла России в этом конфликте, но мировые издания смогут написать об этом только после президентских выборов в США.

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#нато
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Немецкий бизнесмен предложил выбрать между Путиным и Зеленским и прокомментировал результат
Немецкий бизнесмен Ким Дотком: у Зеленского осталось мало времени
12 октября 2024, 23:26

Немецкий бизнесмен , основатель файлообменных сайтов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени.
Он опросил 26 000 пользователей. Подписчиков спрашивали, победит ли президент Путин на выборах на Украине, если у украинского народа будет выбор между ним и Владимиром Зеленским.

Большинство опрошенных (81,4%) считают, что победил бы Путин.

«У Зеленского остается мало времени», – прокомментировал результаты опроса Дотком.

Ранее он заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, но мировые СМИ смогут написать об этом только после президентских выборов в США.

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#россия
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Перепутали кадры: МИД Испании показал Москву на видео в честь Дня испанской нации
МИД Испании использовал кадры из Москвы на видео в честь Дня испанской нации
12 октября 2024, 22:36

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Министерство иностранных дел Испании по случаю Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых у ограждения Центрального парка имени Максима Горького в Москве.
Панораму российской столицы на испанских кадрах заметили пользователи соцсети X и обратили на это внимание в комментариях к публикации. В начале записи видно, как люди проходят мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы «Москва-Сити».

День испанской нации отмечается 12 октября. В этот день в 1492 году морская экспедиция под руководством мореплавателя Христофора Колумба высадилась в Новом Свете. Это событие стало началом «встречи двух миров», изменившей жизнь, как европейцев, так и американцев.

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США разместят в Израиле противоракетные системы для перехвата ракет из Ирана
12 октября 2024, 21:49

Фото: iStock/allanswart

США в ближайшее время разместят в Израиле противоракетные системы THAAD для перехвата баллистических ракет в случае очередной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает новостной портал Ynet.
Отмечается, что атака Ирана может последовать в качестве ответа, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударит по объектам в Исламской республике.

В рамках подготовки к потенциальному иранскому удару власти США приняли решение предоставить Израилю несколько батарей ПРО, способных перехватывать баллистические ракеты.

Эти системы будут эксплуатироваться солдатами ВС США, находящимися на территории Израиля.

При этом точно не известно, сколько таких систем Вашингтон передаст Иерусалиму.

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