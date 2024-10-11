Глава Крыма Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы» России

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, так как они исторически всегда были частью России. Об этом он заявил на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».
«Исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — подчеркнул он.Аксенов также отметил мужество людей, которые восстанавливают привычную жизнь на освобожденных землях и поблагодарил их за понимание и терпение.
Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганскяа народные республики вошли в состав России в сентябре 2022 года в результате проведенных референдумов.
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