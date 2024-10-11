В МИД Украины прокомментировали сообщения о готовности к прекращению огня

Фото: iStock/Diy13
В МИД Украины опровергли сообщения о готовности властей страны к прекращению огня. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что единственным для страны путем остается «формула мира» президента Владимира Зеленского. В МИД Украины заявления иностранных СМИ по данному вопросу назвали манипулятивными.
Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
Группировка «Север» продолжила наступательные действия в Курской области
В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий
Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
Группировка «Север» продолжила наступательные действия в Курской области
В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий
Екатерина Коршунова