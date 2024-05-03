В Евросоюзе раскрыли план быстрого завершения конфликта на Украине

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Без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления с лекцией в Великобритании.
Он подчеркнул, что существование Украины полностью зависит от её союзников. Чтобы закончить конфликт, нужно просто прекратить поставки оружия. В этом случае ВСУ больше не смогут держать оборону и будут вынуждены сдаться.
Затем он задался риторическим вопросом, а хотят ли такого исхода конфликта в Европе. Он заявил, что не хотел бы и выразил надежду на то, что многие европейцы придерживаются того же мнения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в новый этап конфликта с Россией, который связан расширением ВС РФ наступательных действий.
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Затем он задался риторическим вопросом, а хотят ли такого исхода конфликта в Европе. Он заявил, что не хотел бы и выразил надежду на то, что многие европейцы придерживаются того же мнения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в новый этап конфликта с Россией, который связан расширением ВС РФ наступательных действий.
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Анастасия Чинкова