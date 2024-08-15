Захарова оценила запрос ООН на посещение Курской области

Фото: сайт МИД РФ
Запрос ООН на доступ в Курскую область является «очередным перформансом», заявила в разговоре с ТАСС дипломат Мария Захарова.
«Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Дипломат подчеркнула особый цинизм того, что происходит. Захарова резюмировала, что экспертов международной организации примет постпредство РФ в Женеве для, по ее словам, ликвидации безграмотности и чтобы «потушить цинизм».
Ранее сообщалось, что в ООН хотят дать оценку действиям боевиков ВСУ, поэтому международная организация направила в Москву соответствующий запрос.
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