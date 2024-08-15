Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады «безотлагательно» рассмотреть законопроект, который позволяет воюющим в рядах украинской армии иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем ежедневном видеообращении.
По словам предводителя киевского режима, иностранные наемники «заслуживают быть украинскими гражданами, и должны получить такое уважение от украинского государства». Зеленский добавил, что украинское гражданство также должно перейти и на семью наемника.
Уточняется, что законопроект президента Украины Зеленский о множественном гражданстве был внесен в Верховную раду в январе этого года. Данный закон позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан РФ, а также иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ.
Читайте также:
Россия и Украина проводят важные переговоры
Власти Украины призвали жителей Покровска эвакуироваться
Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области
Екатерина Коршунова