Захарову возмутили насмешки ЕС над Венгрией из-за атак ВСУ

04 сентября 2025, 13:14

Захарова: ЕС насмехался над Венгрией после ударов ВСУ по «Дружбе»

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Венгрия получила от Евросоюза сарказм и насмешки после террористической атаки Киева на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».