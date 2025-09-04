Захарову возмутили насмешки ЕС над Венгрией из-за атак ВСУ
Венгрия получила от Евросоюза сарказм и насмешки после террористической атаки Киева на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».
По ее словам, Венгрия призывала своих партнеров по объединению к надлежащей реакции. Однако в ответ на это в ЕС лишь отметили, что «проблемы с ее энергетикой не являются проблемами Европы», добавила Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Украина применила против «Дружбы» вооружение, полученное от «тех самых партнеров» Венгрии.
В августе украинцы осуществили по меньшей мере три атаки на нефтепровод «Дружба», что привело к временным перебоям в поставках нефти в Венгрию и Словакию. Одна из таких атак произошла в ночь на 22 августа.
