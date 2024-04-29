Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Фото: сайт МИД РФ
Россия ещё в 2022 году заявляла о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале.
Таким образом она ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в понедельник выразил надежду на согласие России участвовать в переговорах по Украине, основанных на принципах международного сообщества и Устава ООН.
Кроме того, Захарова напомнила, что Россия также показывала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в формате резолюции Совета безопасности ООН.
По словам представителя МИД РФ, именно США заставили киевское руководство запретить проведение переговоров с Россией.
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Кроме того, Захарова напомнила, что Россия также показывала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в формате резолюции Совета безопасности ООН.
По словам представителя МИД РФ, именно США заставили киевское руководство запретить проведение переговоров с Россией.
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Анастасия Чинкова