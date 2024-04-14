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Захарова ответила на призыв посла Израиля Гальперин осудить «иранскую агрессию»

14 апреля 2024, 15:21
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ожидает от Москвы осуждения «беспрецедентной иранской атаки». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что не помнит ни одного случая, чтобы Израиль осудил удары Украины по России.


Ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Однако спикер МИД в своём телеграм-канале попросила израильского посла напомнить ей хотя бы один случай осуждения правительством еврейского государства украинских атак на мирные города и объекты на территории России, выразив уверенность, что этого не удастся сделать, поскольку таких случаев просто не было.

Вместо этого Израиль постоянно выступает с заявлениями в поддержку Зеленского и других представителей киевского террористического режима и оправдывают их действия, в результате которых гибнут мирные российские граждане и разрушается инфраструктура.

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#мария захарова
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Сенатор Пушков рассказал, как Германия решила «ударить» по России
14 апреля 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Во время своего визита в Пекин канцлер Германии Олаф Шольц попытается отдалить Китай от России. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале сенатор написал, что Шольц наверняка не упустит возможность попытаться отдалить КНР от России. По мнению Пушкова, эта попытка закончится так же, как и предыдущие, предпринятые президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и министром финансов США Джанет Йеллен.

Политик отметил, что западные страны изначально агрессивно настроены по отношению к Китаю, так что никакие переговоры не способны на это повлиять. Вашингтон ранее открыто объявил КНР своим «главным соперником и стратегическим конкурентом». Учитывая это, китайская сторона вряд ли захочет поддаваться западному влиянию, так как это пойдёт вразрез с национальными стратегическими интересами Пекина, заключил российский сенатор.

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«На грани большой войны»: самый массированный удар по Израилю и чем Иран пригрозил США
Иран впервые в истории нанес массированный удар по Израилю, что известно, причины
14 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Zeferli

Минувшей ночью армия Ирана нанесла самый массированный удар по Израилю, выпустив более 180 БПЛА и почти 150 ракет. О причинах эскалации конфликта, реакции мирового сообщества и о том, чем Иран пригрозил США, расскажет редакция «Радио 1».

Иран осуществил самую крупную атаку на Израиль


Представители израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили, что Иран и его союзники в Ираке, Ливане и Сирии запустили 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля» по территории еврейского государства в ночь на 14 апреля.

Большая часть баллистических ракет была сбита, также израильская ПВО перехватила 170 беспилотников и 30 крылатых ракет.

Израилю активно помогали силы США и Великобритании, которые сбивали и перехватывали БПЛА и крылатые ракеты, сообщил CNN. По предварительным данным, ущерб на территории Израиля был «относительно ограниченным», учитывая масштабы атаки Ирана.


Иран об атаке на Израиль в ночь на 14 апреля


Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля была выполнена. При этом он отметил, что военные силы страны будут находиться в состоянии готовности, а в случае необходимости будут задействованы. Кроме того, Тегеран пригрозил Израилю более суровым ответом, если страна еще раз допустит ошибку.

Багери также рассказал, что целью операции были центр разведки Израиля на границе Израиля и Сирии, который координировал атаку на иранское консульство в Дамаске, а также израильская авиабаза «Неватим», расположенная на юге страны.

Как Израиль отреагировал на атаку Ирана


Израильская сторона признала, что нанесенный ночью удар стал крупнейшим в истории. Сирены в Израиле прозвучали более 700 раз. Крупные города в Израиле никак не пострадали. В ЦАХАЛ заявили, что в результате иранской атаки одна из армейских баз в Негеве получила «минимальный ущерб».

В Израиле ответили на заявления иранской стороны о том, что военная операция завершена. ЦАХАЛ заявил, что ничего не закончилось, и ответный удар Израиля будет «жестким и четким». По данным американских СМИ, ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану «в ближайшие 48 часов».


Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана
Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

Иран пригрозил США


Иран через Швейцарию уведомил США о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Кроме того, Тегеран пригрозил Иордании: если арабское королевство предпримет какие-то действия, то также может стать следующей целью.


Почему Иран нанес удар по Израилю


Массированная атака Израиля стала ответом на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске, заявили власти Тегерана. Тогда погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), в том числе бригадный генерал сил «Кудс» Мухаммед Реза Захеди.

При этом МИД Ирана заявил, что ответные действия по Израилю нанесены не будут, если Совбез ООН осудит удар ЦАХАЛа, однако этого сделано не было.


Что говорят в США об атаке Ирана


Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили израильские СМИ, Байден осудил атаку Ирана и его союзников из Йемена, Сирии и Ирака. 14 апреля Байден намерен собрать лидеров G7 для координации «объединенного дипломатического ответа» на беспрецедентную атаку Ирана.

При этом в Вашингтоне опасаются, что ответ Израиля на эту атаку приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил источник телеканала NBC. По данным CNN, Байден дал понять Нетаньяху, что Америка не будет участвовать в ответной атаке на Иран.

Россия призвала Иран и Израиль к сдержанности


МИД России выразил «крайнюю озабоченность» опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Ведомство призвало стороны к сдержанности и указало на необходимость урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами.

Также ведомство попросило россиян, находящихся в Израиле и соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями от МИДа.


Иран объяснил атаку на Израиль самообороной
Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

Жириновский предсказал большую войну на Ближнем Востоке


На фоне массированной атаки Ирана по территории Израиля, пользователи интернета и мировые политики вновь вспоминают давнее высказывание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Его заявления о событиях на Ближнем Востоке оказались пророческими. Жириновский говорил, что в 2024 году на Ближнем Востоке «развернутся такие события, что дело пойдет к третьей мировой войне», также он не исключал применение ядерного оружия Израилем в ответ на атаки.

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Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана
Армия Израиля сообщила об ударе по объекту «Хезболлы» в глубине Ливана
14 апреля 2024, 14:38

Фото: iStock/3D_generator

Истребители ЦАХАЛ атаковали объект организации «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля, сообщили в армейской пресс-службе.
Отмечается, что удар направлен против крупного объекта «Хезболлы», занимающегося производством оружия.

Предыдущие обстрелы северных районов Израиля, которые произошли ночью 14 апреля, послужили причиной для этой реакции.

Ранее «Хезболла» заявила о запуске десятков ракет и беспилотников по позициям израильской армии. В ответ на угрозу армия обороны Израиля подняла системы ПВО в повышенную боевую готовность.

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#сша
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#пво
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Названы сроки подписания Зеленским ужесточающего закона о мобилизации
Зеленский подпишет новый ужесточающий закон о мобилизации в течение двух недель
14 апреля 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинский президент Владимир Зеленский может подписать принятый Верховной радой законопроект об ужесточении правил мобилизации в течение двух недель. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко.
По его словам, в Раду не было внесено каких-либо пояснений либо запросов, которые могли бы заблокировать подписание этого документа. Корниенко считает, что спикер Руслан Стефанчук подпишет закон уже в понедельник, после чего направит его на подпись Зеленскому, передаёт украинское издание «Главком». У того на подписание будет две недели, и он затягивать не будет, сказал вице-спикер Рады.

Основное содержание закона — ужесточение правил и порядка мобилизации, в том числе в части, касающейся уклонения от призыва на воинскую службу. Также будут уточнены категории граждан, подлежащих мобилизации. Изначально предполагалось, что в закон войдут пункты о демобилизации и ротации действующих военных, на чём настаивали солдаты и их родственники, однако непосредственно перед голосованием эти нормы из закона убрали.

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#солдаты
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#мобилизация
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МИД РФ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
14 апреля 2024, 13:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Москва призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Кроме того, российская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с очередной эскалацией военных действий в регионе.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства. В документе указано, что российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, зачастую подогреваемые безответственными провокационными действиями, приведут к росту напряжённости.

Представители российского МИД призвали стороны конфликта к сдержанности и выразили надежду, что государства Ближнего Востока будут решать возникающие проблемы политико-дипломатическими методами. Также отмечена важность того, чтобы этому способствовали конструктивно настроенные члены международного сообщества.

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#конфликт
#кризис
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Посольство РФ выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна
Посольство РФ выясняет детали нахождения россиянина на захваченном Ираном судне
14 апреля 2024, 12:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Посольство России в Иране заявило о продолжении работы по выяснению обстоятельств пребывания россиянина на захваченном Ираном судне MSC Aries. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале посольства.
«Посольство продолжает активное взаимодействие с местными властями для уточнения всех подробностей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна "Aries" с целью предоставления необходимой консульской поддержки», — заявили в дипмиссии.
Также посольство поддерживает связь с семьей российского моряка.

По данным агентства РИА Новости, экипаж контейнеровоза до сих пор не обратился к российскому профсоюзу моряков.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

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#израиль
#новости
#иран
#посольство
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Медведев: У США двуличный подход к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке
14 апреля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

США используют различные подходы к военным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале он объяснил, что такая разница в подходах обусловлена определёнными рисками для Вашингтона накануне выборов. Именно этим объясняется попытка Соединённых Штатов сдержать развитие противостояния между Ираном и Израилем, тогда как человеческие жертвы для них не имеют значения, считает политик.

Медведев подчеркнул, что смерти мирных людей в секторе Газа ухудшают перспективы Джо Байдена на выборах, а конфликт между Ираном и Израилем вносит ещё большую неопределённость.

Гибель же людей в России и на Украине для американских чиновников безразлична, продолжил заместитель председателя Совбеза РФ. Для них чем больше будет потерь с обеих сторон, тем лучше. Для Белого дома это просто «инвестиции», вот они и продолжают «инвестировать», заключил Дмитрий Медведев.

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Захарова: Москва намерена перенести дискуссии по Закавказью из Швейцарии
14 апреля 2024, 11:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Москва намерена поднять вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Женевские дискуссии по Закавказью — это международный форум, который призван обеспечить предсказуемость развития ситуации в регионе, а также способствовать поддержанию прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В них принимают участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

После 60-го раунда дискуссий, прошедшего 5 апреля, спикер МИД отметила, что Швейцария неуклонно теряет доверие в качестве посредника в международных делах. По словам Захаровой, в связи с этим российская сторона вынуждена перенести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью в другую страну, власти которой действительно будут воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата. По словам представителя российского МИД, на эту роль претендуют несколько государств, уже давших согласие предоставить свою территорию для регулярных заседаний.

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Иран назвал условие для ударов по военным базам США
IRNA: Иран заявил, что военные объекты США станут целью в случае помощи Израилю
14 апреля 2024, 11:04

Фото: istockphoto/bbsferrari

Военные базы США станут законной целью иранской армии в том случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара. Такое предупреждение озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, приводит его слова агентство IRNA.
Офицер заявил, что Иран передал свое предупреждение США через посольство Швейцарии.

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима», — заявил Багери.
Ранее сообщалось, что генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля, назвав ее результаты успешными. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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