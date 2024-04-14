Фото: Пресс-служба МИД РФ
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ожидает от Москвы осуждения «беспрецедентной иранской атаки». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что не помнит ни одного случая, чтобы Израиль осудил удары Украины по России.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Однако спикер МИД в своём телеграм-канале попросила израильского посла напомнить ей хотя бы один случай осуждения правительством еврейского государства украинских атак на мирные города и объекты на территории России, выразив уверенность, что этого не удастся сделать, поскольку таких случаев просто не было.
Вместо этого Израиль постоянно выступает с заявлениями в поддержку Зеленского и других представителей киевского террористического режима и оправдывают их действия, в результате которых гибнут мирные российские граждане и разрушается инфраструктура.
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Александр Бойцов