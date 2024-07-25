Захарова ответила на просьбу главы МИД Индонезии подарить ее брошь

Фото: пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Индонезии Ренто Марсуди перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым похвалила брошь спикера МИД РФ Марии Захаровой и попросила подарить её. Официальный представитель российского МИД ответила, что не может этого сделать прямо сейчас, так как брошь пришита.
В своём телеграм-канале российский дипломат с сожалением отметила, что брошь закреплена на блузе, а отдирать её с тем, чтобы потом подарить главе МИД Индонезии было бы не слишком удобно.
Захарова пообещала по возвращении в Москву сразу же озаботиться подбором достойного украшения для госпожи Ренто Марсуди и немедленно отправить его в Индонезию «с огромным удовольствием и неизменным уважением».
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индонезии проходят в Лаосе в рамках мероприятий Совета МИД стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
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Захарова пообещала по возвращении в Москву сразу же озаботиться подбором достойного украшения для госпожи Ренто Марсуди и немедленно отправить его в Индонезию «с огромным удовольствием и неизменным уважением».
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индонезии проходят в Лаосе в рамках мероприятий Совета МИД стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
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Александр Бойцов