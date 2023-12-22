Захарова ответила на высказывания Прилепина об Узбекистане

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова писателя Захара Прилепина об Узбекистане являются его личным мнением, не отражающим официальную позицию РФ. Ее слова приводятся на сайте министерства.
Захарова заявила, что государства связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, обратив внимание, что это «просто красивая фраза».
«Они действительно находятся на подъеме, на что указывают впечатляющие итоги официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в нашу страну в октябре», — заявила дипломат.
Ранее Прилепин заявил, что «искренне стоит» на присоединении территорий, откуда в РФ приезжают гастарбайтеры. Как считает писатель, это нужно, чтобы обучать их русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим». 21 декабря в МИД Узбекистана вызвали российского посла Олега Мальгинова. Ведомство отметило, что в Ташкенте восприняли слова писателя «с чувством глубокой озабоченности».
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