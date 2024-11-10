МИД РФ поддержал оценку США как больного общества

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала победившего на выборах президента США Дональда Трампа в его оценке США как больного общества. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости. По ее словам, в этих обстоятельствах и нужно будет взаимодействовать со страной.
«Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больное, он так и сказал. Если до выборов слоган был «let's make America great again», то сейчас «let's make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка», — пояснила Захарова.Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в истории отношений Москвы и Вашингтона были хорошие времена, к которым стоит стремиться, однако пока что в США взращивают русофобию, которая превращается в «сектор общей американской философии».
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