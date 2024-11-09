Захарова: На пост посла России в США рассматривается только один кандидат

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
На пост посла Российской Федерации рассматривается только один кандидат. В настоящее время идёт процесс оформления всех необходимых документов.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос, известны ли какие-то кандидатуры на место главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне она ответила, что речь идёт «не о кандидатурах, а о кандидатуре».
Она также отметила, что существует определённый порядок, согласно которому МИД не комментирует назначение послов в иностранные государства. Это целиком и полностью прерогатива президента Российской Федерации, подчеркнула спикер министерства.
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«Процесс оформления документов уже запущен, человек проходит все положенные организационные этапы», — сказала дипломат.
Она также отметила, что существует определённый порядок, согласно которому МИД не комментирует назначение послов в иностранные государства. Это целиком и полностью прерогатива президента Российской Федерации, подчеркнула спикер министерства.
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Александр Бойцов