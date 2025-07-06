Захарова высказалась о новом раунде переговоров России и США
Захарова: Даты нового раунда переговоров между Россией и США пока нет
Дата нового раунда переговоров между Россией и США пока не определена, но стороны поддерживают постоянный контакт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».
«На сегодняшний момент, даты консультаций нет, но я смогу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента. Контакты поддерживаются также здесь, в Москве, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия», — пояснила Захарова.Она подчеркнула, что обе страны заинтересованы в восстановлении сотрудничества, нарушенного в период предыдущей администрации США.
Напомним, что 5 июля президент США признал, что РФ успешно справляется с антироссийскими санкциями. Глава Белого дома также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как профессионала. Трамп отметил, что обсуждал вопрос санкций в ходе телефонного разговора с президентом России, который состоялся 3 июля.