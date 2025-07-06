Захарова высказалась о новом раунде переговоров России и США

06 июля 2025, 01:32

Захарова: Даты нового раунда переговоров между Россией и США пока нет

Мария Захарова (Фото: кадр видео Telegram-канала @MariaVladimirovnaZakharova)

Дата нового раунда переговоров между Россией и США пока не определена, но стороны поддерживают постоянный контакт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».







«На сегодняшний момент, даты консультаций нет, но я смогу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента. Контакты поддерживаются также здесь, в Москве, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия», — пояснила Захарова.