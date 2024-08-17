Захарова: Попытки МОК придать Олимпийским играм «новую инклюзивность» удручают

Фото: пресс-служба МИД РФ
Попытки Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха привнести в Олимпийские игры некую «новую инклюзивность» приводят к удручающим результатам. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала недавние заявления главы МОК о «гендерной идентичности» спортсменов-олимпийцев. По словам спикера МИД РФ, Бах в угоду неолиберальным элитам занимается не столько развитием спорта, сколько пропагандой сомнительных ценностей, причём используя при этом своё служебное положение.
Свои сомнительные решения по допуску боксёров-женщин с мужскими хромосомами он прикрывал отвлечёнными рассуждениями, в которых договорился до того, что, оказывается, не существует научного способа отличить мужчину от женщины. Попытки Баха угодить западным элитам приводят к печальному результату, заключила дипломат.
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«Для здравомыслящей части человечества существуют только два пола — мужской и женский», — напомнила Захарова очевидную истину спортивному чиновнику.
Свои сомнительные решения по допуску боксёров-женщин с мужскими хромосомами он прикрывал отвлечёнными рассуждениями, в которых договорился до того, что, оказывается, не существует научного способа отличить мужчину от женщины. Попытки Баха угодить западным элитам приводят к печальному результату, заключила дипломат.
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Александр Бойцов