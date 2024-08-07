Аминева раскрыла, чем её задели успехи Хелиф на ОИ-2024 в Париже

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Российская боксёрша Азалия Аминева высказала мнение о том, что такие спортсменки, как Иман Хелиф и Линь Юйтин, не должны выступать наравне с другими девушками на международных соревнованиях, в частности на Олимпиаде в Париже.
«Такие спортсменки, как Иман, не должны выступать наравне с другими девушками. Мировому спорту давно пора брать пример с IBA в этом плане, а там ей запретили участвовать в женских соревнованиях. Была удивлена, когда увидела её в сетке Олимпиады», — прокомментировала в беседе с RT Аминева.
А трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил Михайна Лопеса с победой на Олимпийских играх в Париже.
«Мои поздравления Михайну Лопесу. Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик, молодец. Задал ориентиры», – отметил в беседе с MMA.Metaratings.ru Карелин.
Ранее сообщалось, что провалившая гендерный тест боксёрша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов.
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