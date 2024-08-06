Захарова обвинила Запад в культивации извращения в спорте

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад уничтожает олимпийское движение в мире, культивируя извращения в спорте.
«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в ещё одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте. У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином месте, а ностальгия по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Захарова.
Ранее Мария Захарова комментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.
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