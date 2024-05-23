Захарова предложила США обстрелять собственное посольство в Москве

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее в ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения.
Захарова в ответ на это указала конкретный адрес, по которому нужно разрешить ВСУ нанести удар, – Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9.
Таким образом, дипломат указала на здание американского посольства в России. Она добавила, что при необходимости детализации по автопарку американских дипломатов, следует обращаться в Департамент государственного протокола МИД РФ.
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Захарова в ответ на это указала конкретный адрес, по которому нужно разрешить ВСУ нанести удар, – Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9.
Таким образом, дипломат указала на здание американского посольства в России. Она добавила, что при необходимости детализации по автопарку американских дипломатов, следует обращаться в Департамент государственного протокола МИД РФ.
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Анастасия Чинкова