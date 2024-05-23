США начали подготовку Украины к ядерной катастрофе

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Соединённые Штаты передают Украине спецоборудование на случай потенциальных происшествий в ядерной сфере. Об этом руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.
В настоящее время США пытаются уменьшить риски ядерной катастрофы на Украины. В рамках этой работы Киеву передаётся необходимое оборудование, также ведётся подготовка и техническое руководство для обеспечения безопасной работы атомных электростанций, которые остаются под контролем киевских властей.
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Анастасия Чинкова