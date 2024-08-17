Захарова предупредила о риске техногенной катастрофы из-за провокаций ВСУ на Курской АЭС

Фото: сайт МИД РФ
Международные организации должны незамедлительно осудить провокации на Курской АЭС, готовящиеся Украиной, поскольку их исходом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление которой представлено на сайте ведомства.
Дипломат указала на то, что в Россию поступает информация о том, что Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС.
В связи с этим она призвала в первую очередь МАГАТЭ и ООН как можно скорее вступить в диалог с властями Украины и не допустить нарушения функционирования Курской АЭС, чтобы избежать масштабной техногенной катастрофы.
Также Захарова указала на то, что действия киевских властей подрывают все постулаты МАГАТЭ, поэтому европейское сообщество должно осознать угрозу, которую представляет киевский режим.
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В связи с этим она призвала в первую очередь МАГАТЭ и ООН как можно скорее вступить в диалог с властями Украины и не допустить нарушения функционирования Курской АЭС, чтобы избежать масштабной техногенной катастрофы.
Также Захарова указала на то, что действия киевских властей подрывают все постулаты МАГАТЭ, поэтому европейское сообщество должно осознать угрозу, которую представляет киевский режим.
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Анастасия Чинкова