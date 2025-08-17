Захарова предупредила ученых России об одной опасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что российские учёные, уехавшие во Францию по программе для иностранных исследователей Pause, могут оказаться под контролем французских военных.
В своём Telegram‑канале она обратила внимание на то, что руководительница программы Лаура Лоэак, позиционируемая как специалист по академическому образованию, является кадровым военным и ранее работала в подразделении Минобороны Франции, отвечавшем за взаимодействие со странами бывшего СССР.
По мнению Захаровой, это означает, что приглашённые Францией учёные фактически будут работать под надзором военных структур Парижа, поэтому российским научным деятелям стоит тщательно обдумать предложение принять такую «паузу», учитывая, как она выразилась, участие французских военнослужащих в боевых действиях против России и «русофобскую» позицию руководства Франции.
Дипломат также указала на противоречие в политике Парижа: с одной стороны он объявляет о прекращении сотрудничества с российскими научными организациями, с другой — пытается привлечь российских учёных в свои программы, связанные с силовыми структурами. Захарова добавила, что в Донбассе, по её словам, воюют по меньшей мере 51 французский наёмник, а ранее их там погибало «сотнями», что, по её оценке, остаётся без внимания французских властей.
