Захарова предупредила ученых России об одной опасности

17 августа 2025, 20:52

Захарова предупредила, что ученые РФ могут оказаться под колпаком армии Франции

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что российские учёные, уехавшие во Францию по программе для иностранных исследователей Pause, могут оказаться под контролем французских военных.