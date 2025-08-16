Захарова напомнила участникам встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки

16 августа 2025, 17:37

Дипломат Захарова о саммите коалиции желающих: не забыли бы салфетки и ложечки

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Перед предстоящей встречей «коалиции желающих» официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила ее основным участникам — канцлеру Германии Фридриху Мерцу, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону — о появившемся ранее странном видеоролике с участием последнего.





Захарова таким образом прокомментировала намерение Макрона, после американо-российского саммита на Аляске, созвать очередное заседание «коалиции желающих» для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.





«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала Мария Захарова.