Захарова напомнила участникам встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки
Перед предстоящей встречей «коалиции желающих» официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила ее основным участникам — канцлеру Германии Фридриху Мерцу, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону — о появившемся ранее странном видеоролике с участием последнего.
Захарова таким образом прокомментировала намерение Макрона, после американо-российского саммита на Аляске, созвать очередное заседание «коалиции желающих» для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.
«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала Мария Захарова.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в ночь на 16 августа; стороны, в частности, обсуждали урегулирование ситуации на Украине.
Ранее, в мае, в сети распространилась видеозапись из вагона поезда, где, по мнению наблюдателей, Макрон вел себя странно во время поездки в Киев. На опубликованном AFP видео видно, как за столом сидят Мерц, Стармер и французский лидер в окружении журналистов; Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметил, что при появлении камер Макрон быстро убрал со стола пакетик с белым веществом, а Мерц схватился за «маленькую лопатку».