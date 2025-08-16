Захарова: прием Путина с красной дорожкой в США вызвал возмущение в Европе

16 августа 2025, 00:33

Фото: сайт МИД РФ

Американские военные на коленях расстилали красную ковровую дорожку для встречи Владимира Путина на авиабазе в Анкоридже, что спровоцировало критику в ЕС и Украине.





Кадры с солдатами армии США, расстилающими дорожку у трапа самолета российского президента, стали вирусными в соцсетях. При этом Дональд Трамп лично встретил Путина аплодисментами, после чего лидеры пожали руки и уехали на переговоры в одном автомобиле. Замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер назвал этот жест унизительным, подчеркнув, что прием контрастирует с заявлениями об изоляции России.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию резко:





«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США».