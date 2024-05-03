Захарова пригрозила Дании ответными мерами за ограничения для российских танкеров

Фото: сайт МИД РФ
Россия примет жёсткие меры в ответ на возможное введение Данией ограничения на проход российских танкеров через Балтийские проливы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут восприниматься как недружественные шаги, за которыми последуют жесткие ответные меры от российской стороны.
Также Захарова отметила, что любые суда, в том числе и российские, имеют право на свободный и безопасный проход через Балтийские проливы, поэтому любые меры, нарушающие международное право, недопустимы.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается включить в 14-й пакет санкций против России ограничения в отношении российского «теневого флота».
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Также Захарова отметила, что любые суда, в том числе и российские, имеют право на свободный и безопасный проход через Балтийские проливы, поэтому любые меры, нарушающие международное право, недопустимы.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается включить в 14-й пакет санкций против России ограничения в отношении российского «теневого флота».
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Анастасия Чинкова