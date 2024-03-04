Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что посол США в Москве Линн Трейси врет о важности развития гуманитарных связей между Вашингтоном и Москвой.
Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон пытается поддерживать гуманитарные связи с Москвы, отметив, что участие россиян в учебных программах в Штатах не является вмешательство во внутренние дела России.
Он добавила, что страны не бывает без народа, подчеркнув, что американцы хотят нанести стратегическое поражение именно российскому народу.
Захарова также отметила, что Трейси забыла упомянуть и о выделении Вашингтоном миллионов долларов на кровопролитие, а также его причастность к поставкам вооружений Украине, которая потом с его помощью совершает теракты против России.
Таким образом, Захарова призвала Трейси перестать врать и поддержать тех американцев, которые желают дружить с Россией.
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«Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объёмах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны. Не упомянула и о том, что Вашингтон в качестве своей цели открыто провозгласил "стратегическое поражение" России. Именно так», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Он добавила, что страны не бывает без народа, подчеркнув, что американцы хотят нанести стратегическое поражение именно российскому народу.
Захарова также отметила, что Трейси забыла упомянуть и о выделении Вашингтоном миллионов долларов на кровопролитие, а также его причастность к поставкам вооружений Украине, которая потом с его помощью совершает теракты против России.
Таким образом, Захарова призвала Трейси перестать врать и поддержать тех американцев, которые желают дружить с Россией.
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Элина Позднякова