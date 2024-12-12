Захарова призвала НАТО изъять часть пенсий Столтенберга на нужды обороны

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО отдавать четверть пенсий экс-генсека альянса Йенса Столтенберга и других «отставников» на производство вооружения. Так дипломат в беседе с ТАСС прокомментировала призыв генсека НАТО Марка Рютте направить четверть соцвыплат и пенсий в Европе на оборонные нужды.
Захарова заявила, что блок должен показать пример и изъять часть пенсий экс-генсека НАТО Столтенберга, экс-замгендиректора секретаря Александра Вершбоу, экс-генсека Хавьера Соланы и других «отставников» альянса.
Ранее Рютте заявил, что европейские государства выделяют четверть средств из бюджета на соцвыплаты и пенсии вместо того, чтобы направить часть этих средств на построение сильной обороны. Этим заявлением генсек НАТО дал понять странам-членам блока, что их военные расходы должны превысить 3% ВВП.
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