Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. Об этом Ермак заявил на пресс-конференции в Давосе.
Ермак утверждает, что заморозка конфликта неприемлема для граждан Украины и правительства. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее высказывался на тему того, что союзники не просят киевский режим вести переговоры с РФ о замораживании конфликта.
Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Корнейчук считает, что настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Корнейчук считает, что настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.
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Екатерина Коршунова