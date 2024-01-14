Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Во время боёв за Новомихайловку неподалёку от Донецка произошёл любопытный эпизод, характеризующий моральное состояние солдат ВСУ, в том числе командного состава. Командир танка во время боя выскочил из него и убежал в лесополосу, оставив экипаж умирать.