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Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Офис Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта
14 января 2024, 21:38
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. Об этом Ермак заявил на пресс-конференции в Давосе.
Ермак утверждает, что заморозка конфликта неприемлема для граждан Украины и правительства. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее высказывался на тему того, что союзники не просят киевский режим вести переговоры с РФ о замораживании конфликта.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Корнейчук считает, что настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую
Комбриг Тарасенко: в ВСУ наблюдается критическая ситуация с личным составом
14 января 2024, 20:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что в рядах украинских войск наблюдается критическая ситуация. Его слова передает телеканал «Эспрессо».
По словам Тарасенко, средний возраст бойцов после очередного набора военнослужащих составляет более сорока лет. При этом зачастую встречаются солдаты с серьезными заболеваниями.

Комбриг ВСУ подчеркнул, что молодой призыв закончился уже во многих подразделениях из-за ранений или перевода в тыловые подразделения.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.

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Эксперт Меркурис: западная ПВО на Украине не выдержала натиск ВКС России
14 января 2024, 15:48

Фото: iStock/e-crow

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская система противовоздушной обороны не смогла сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт отметил, что западные образцы системы противовоздушной обороны, которые получили украинские войска от своих союзников, оказались абсолютно не готовы к такому натиску со стороны ВС РФ. Примечательно, что авиаудары российских войск с применением «Кинжалов» усилились из-за увеличения их производства.

Ранее сообщалось, что уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск.

Напомним, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

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Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине
Дерипаска: разрешения конфликта на Украине можно не ждать раньше мая 2025 года
14 января 2024, 15:19

Фото: iStock/ffikretow

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале, что возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года.
По мнению Дерипаски, серьезный диалог по Украине на ВЭФ скорее всего не произойдет. На мероприятии, которое состоится в Давосе 15-19 января, не будет российской делегации, однако приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.

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#сша
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#украина
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Командир украинского танка сбежал из него во время боя под Донецком
14 января 2024, 14:24

Фото: istockphoto/dr_evil

Во время боёв за Новомихайловку неподалёку от Донецка произошёл любопытный эпизод, характеризующий моральное состояние солдат ВСУ, в том числе командного состава. Командир танка во время боя выскочил из него и убежал в лесополосу, оставив экипаж умирать.
Украинский танк попал в засаду, организованную российским расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) на грунтовой дороге. Наши бойцы хорошо пристреляли данный участок и держали его под контролем, передает «Российская газета». Дальнейшие события удалось заснять с разведывательного дрона. С первого выстрела ракетчики угодили в борт машине неприятеля. Танк задымил и начал разворачиваться, а его командир неожиданно выскочил из люка и побежал в сторону лесополосы.

Украинский танк развернулся и попытался покинуть поле боя, но этого ему сделать не удалось. Сдетонировал боекомплект, после чего от гусеничной машины осталось чёрное пятно на снегу и разлетевшиеся во все стороны дымящиеся обломки. Командир танка ВСУ уцелел, отлежавшись в лесопосадках, чего не скажешь о его экипаже, который он сам и привёл в засаду.

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#всу
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МО РФ: Российские артиллеристы уничтожили немецкую гаубицу Panzerhaubitze
14 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Артиллеристы Вооружённых сил РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze. Это произошло в ходе боевых столкновений на Донецком направлении.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, на этом участке подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки противника в окрестностях населённых пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ были нанесены в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР.

По данным Минобороны РФ, помимо гаубицы Panzerhaubitze, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены также две американские артиллерийские системы М777, САУ Krab польского производства, установка AS-90 производства Великобритании, чешская пушка Dana, полевое орудие М-119 производства США и три гаубицы Д-30.

Умелые действия российских артиллеристов и ракетчиков постепенно опустошают «интернациональный» артиллерийский парк ВСУ.

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#вс рф
#удар
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Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево
14 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение складу авиационных боеприпасов на аэродроме ВСУ Долгинцево в Днепропетровской области. Удары наносились с помощью ракет и дальнобойной артиллерии.
Кроме того, на брифинге в министерстве обороны РФ сотрудники пресс-службы ведомства сообщили о поражении российскими ракетчиками и артиллеристами 98 артиллерийских подразделений ВСУ на их позициях, а также об ударах по скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах на разных участках линии боевого соприкосновения.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 23 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области. Также удалось перехватить и уничтожить 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Майор ВСУ Гетьман: ВС РФ знают координаты всех военных объектов на Украине
14 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto/byelaman

Российским военным отлично известны координаты всех военных и инфраструктурных объектов на Украине. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
В эфире YouTube-канала Espresso майор запаса ВСУ отметил, что месторасположение объектов, например, военного производства известно в Генштабе ВС РФ не только потому, что все они обозначены на старых советских картах, оставшихся в распоряжении России, но и потому, что сведения о них можно получать напрямую, из открытых источников.

«Можно найти даже точные координаты, названия, и сведения о том, что именно производится на том или ином предприятии», — сказал Гетьман.

Отставной военный заявил, что киевские власти в своих попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили данные о военных объектах. Это является не просто ошибкой, а настоящим преступлением, заключил эксперт.

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#производство
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ВСУ атаковали БПЛА поселок Теткино в Курской области, пострадал человек
14 января 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что украинские войска атаковали беспилотниками поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам губернатора, в результате атаки пострадал человек. У него зафиксировано осколочное ранение средней степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Старовойт отметил, что в нескольких домах в Теткино выбиты окна, их собственникам помогут в ремонте.

Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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СМИ раскрыли, как удар «Кинжалами» повлияет на ВСУ
MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов у ВСУ
14 января 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск. Об этом сообщает Military Watch.
Сообщается, что авиаудары ВС РФ с применением «Кинжалов» усилились из-за увеличения их производства. Автор материала отмечает, что Запад, оказывающий поддержку киевскому режиму, испытывает трудности с поставками снарядов, по причине того, что их производят ​не в ​большом количестве.

Напомним, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

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