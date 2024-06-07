Захарова: ВСУ атаковали Белгород спустя несколько часов после разрешения США

Фото: сайт МИД РФ
Спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил бить по российским территориям, боевики ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Белгорода при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в рамках брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», – сказала официальный представитель российского МИДа.
Ранее Захарова объяснила заявление президента России Владимира Путина о поставках вооружений другим странам. По ее словам, Путин ответил западным странам, которые не прекращают наращивать свои вооружения.
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Никита Кротов