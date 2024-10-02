Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

Скриншот из программы «Вечерний Ургант»
Скандал вокруг рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) продолжает обрастать новыми подробностями и затрагивает всё больше людей. В Сети активно обсуждают певицу Бейонсе и её мужа Jay-Z, Леди Гагу, Рианну, Эминема, Адель, Канье Уэста и многих других, так или иначе имеющих отношение к «Белым вечеринкам» рэпера. Однако то, что с именем скандального артиста связан российский актер Александр Робак – окончательно шокировало общество. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Связь Робака и Пи Дидди
Фото: соцсети П. Дидди
На данный момент весь мир обсуждает, что же на самом деле происходило в Голливуде в нулевых. Люди тщательно анализируют каждое высказывание знаменитостей, присутствовавших на «Белых» вечеринках, чтобы понять, что там происходило на самом деле.
Оказалось, что и российский актер Александр Робак лично знаком с известным рэпером Пи Дидди. Все события произошли во время отдыха в Сен-Тропе в 2006 году. Во время съемок фильма «Ненасытные» на яхте актер услышал крики о помощи за бортом.
«Выхожу, сажусь, в руках бокал «Розе». И вдруг слышу крик с тендера: «Хэлп! Хэлп!». Я встаю, понимаю, что какие-то люди просят помощи», — вспоминал этот момент Робак на телепередаче в 2020 году.
На небольшой лодке находились рэпер Шон Комбс, его мать, девушка и друзья. Судно быстро начало тонуть, и необходимость действовать была критической.
Причиной аварии стал пробой в корпусе и сильная буря на море. Чтобы спасти людей, Александр разбудил капитана яхты, и они совместно начали спасательную операцию. В конечном итоге, благодаря их совместным усилиям, удалось вывести людей в безопасное место. Спасенных подняли на борт и накрыли полотенцами.
Компания, в которой был Пи Дидди, провела около часа на яхте, пока пострадавшие приходили в себя. На следующий день всех спасителей пригласили на огромную яхту рэпера, но Александр так и не смог туда добраться. Все изменил один неожиданный инцидент.
По словам Робака, перед визитом к артисту им вернули полотенца, которыми укрыли спасаемых, но в мусорном пакете. Это отношение расстроило капитана, и команда приняла решение не идти в гости.
«Перед тем, как мы собирались ехать к ним на яхту, представители Дидди вернули нам полотенца, в которые мы их укрывали днем ранее. Вернули в черном мусорном пакете мокрые и невысушенные. Это настолько обескуражило нашего капитана, что мы решили не обижать его и не ходить на яхту к Дидди», — пояснил Робак.После недавнего задержания рэпера многие известные события теперь воспринимаются публикой совершенно иначе, подобно истории с Робаком. Снимок, на котором он запечатлён с рэпером, стал быстро распространяться в Интернете, и люди стали философски размышлять о том, «что, если бы Робак не услышал крики о помощи…».
Фото: соцсети П. Дидди
Обвинения против Пи Дидди
В сентябре текущего года рэпер был арестован по обвинениям в рэкете, секс-торговле, организации проституции и насильственных действиях. На данный момент против Комбса выдвинуто как минимум восемь отдельных исков. Он сейчас находится в следственном изоляторе в Бруклине.
Выяснилось, что именно он был в центре множества скандалов, происходивших в Голливуде в нулевых. Рэпер был успешным продюсером на своем лейбле Bad Boy Records, а также славился организацией «Белых вечеринок», на которые допускались лишь избранные. На этих мероприятиях, по данным Page Six, он оскорблял женщин и принуждал их к интимным отношениям, создавая преступную сеть по торговле людьми.
Известно о 16 случаях организованных оргий, проходивших во время мероприятий под названием Freak-Offs. Интересным фактом является то, что каждое такое «мероприятие» фиксировалось на камеру с целью создания компрометирующих материалов, чтобы в будущем иметь возможность шантажировать участников, если они решат об этом рассказать. Эти вечера проводились с 1998 по 2009 годы.
«Если вы присутствовали на этих сексуальных тусовках, то вас могли снимать со всех углов, в том числе и с тех, о которых вы даже не подозревали», — заявил источник в разговоре с The New York Post.
На фоне этого в интернете начали всплывать разные подозрительные истории, связанные с рэпером. Например, общественность смущает связь Дидди и Джастина Бибера, который часто проводил время с ним и был на его вечеринках.
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
Среди людей возникли подозрения, что рэпер мог совершать насильственные действия по отношению к юному артисту. Намеки на это можно было увидеть в клипе Бибера «Yummy», который вышел в 2020 году, так как во время съемок он неоднократно плакал и говорил о жестоком обращении по отношению к себе. Также Эминем не раз поднимал тему злодеяний своего коллеги в своих песнях, раскрывая множество деталей, касающихся этих событий.
В песне J. Cole «She Knows» упоминаются покойные исполнители: Алия, Left Eye и Майкл Джексон. Рэпер интересно связывает их смерть, что привело многих к мысли, будто их мог «заказать» P. Diddy. В припеве звучит фраза «She Knows», и многие восприняли это как намёк на Бейонсе, поскольку её девичья фамилия (Knowles) созвучна с ней. Поскольку Бейонсе замужем за Jay-Z, лучшим другом P. Diddy, многие расставили всё по полочкам.
Однако то, что Пи Дидди причастен к ряду преступлений открыто заговорили только в ноябре 2023 года, когда бывшая подруга рэпера, певица Кассандра Вентура, известная как Кэсси, обвинила его в физическом и сексуальном насилии, а также торговле людьми. Она заявила, что Комбс мог быть причастен к подрыву автомобиля рэпера Кида Кади, нового партнёра Вентуры.
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Анастасия Хохлова