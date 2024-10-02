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Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

02 октября 2024, 18:40
Скриншот из программы «Вечерний Ургант»

Скриншот из программы «Вечерний Ургант»

Скандал вокруг рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) продолжает обрастать новыми подробностями и затрагивает всё больше людей. В Сети активно обсуждают певицу Бейонсе и её мужа Jay-Z, Леди Гагу, Рианну, Эминема, Адель, Канье Уэста и многих других, так или иначе имеющих отношение к «Белым вечеринкам» рэпера. Однако то, что с именем скандального артиста связан российский актер Александр Робак – окончательно шокировало общество. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Связь Робака и Пи Дидди

Фото: соцсети П. Дидди

На данный момент весь мир обсуждает, что же на самом деле происходило в Голливуде в нулевых. Люди тщательно анализируют каждое высказывание знаменитостей, присутствовавших на «Белых» вечеринках, чтобы понять, что там происходило на самом деле.



Оказалось, что и российский актер Александр Робак лично знаком с известным рэпером Пи Дидди. Все события произошли во время отдыха в Сен-Тропе в 2006 году. Во время съемок фильма «Ненасытные» на яхте актер услышал крики о помощи за бортом.

«Выхожу, сажусь, в руках бокал «Розе». И вдруг слышу крик с тендера: «Хэлп! Хэлп!». Я встаю, понимаю, что какие-то люди просят помощи», — вспоминал этот момент Робак на телепередаче в 2020 году.

На небольшой лодке находились рэпер Шон Комбс, его мать, девушка и друзья. Судно быстро начало тонуть, и необходимость действовать была критической.

Причиной аварии стал пробой в корпусе и сильная буря на море. Чтобы спасти людей, Александр разбудил капитана яхты, и они совместно начали спасательную операцию. В конечном итоге, благодаря их совместным усилиям, удалось вывести людей в безопасное место. Спасенных подняли на борт и накрыли полотенцами.

Компания, в которой был Пи Дидди, провела около часа на яхте, пока пострадавшие приходили в себя. На следующий день всех спасителей пригласили на огромную яхту рэпера, но Александр так и не смог туда добраться. Все изменил один неожиданный инцидент.

По словам Робака, перед визитом к артисту им вернули полотенца, которыми укрыли спасаемых, но в мусорном пакете. Это отношение расстроило капитана, и команда приняла решение не идти в гости.

«Перед тем, как мы собирались ехать к ним на яхту, представители Дидди вернули нам полотенца, в которые мы их укрывали днем ранее. Вернули в черном мусорном пакете мокрые и невысушенные. Это настолько обескуражило нашего капитана, что мы решили не обижать его и не ходить на яхту к Дидди», — пояснил Робак.
После недавнего задержания рэпера многие известные события теперь воспринимаются публикой совершенно иначе, подобно истории с Робаком. Снимок, на котором он запечатлён с рэпером, стал быстро распространяться в Интернете, и люди стали философски размышлять о том, «что, если бы Робак не услышал крики о помощи…».

Фото: соцсети П. Дидди


Обвинения против Пи Дидди


В сентябре текущего года рэпер был арестован по обвинениям в рэкете, секс-торговле, организации проституции и насильственных действиях. На данный момент против Комбса выдвинуто как минимум восемь отдельных исков. Он сейчас находится в следственном изоляторе в Бруклине.

Выяснилось, что именно он был в центре множества скандалов, происходивших в Голливуде в нулевых. Рэпер был успешным продюсером на своем лейбле Bad Boy Records, а также славился организацией «Белых вечеринок», на которые допускались лишь избранные. На этих мероприятиях, по данным Page Six, он оскорблял женщин и принуждал их к интимным отношениям, создавая преступную сеть по торговле людьми.

Известно о 16 случаях организованных оргий, проходивших во время мероприятий под названием Freak-Offs. Интересным фактом является то, что каждое такое «мероприятие» фиксировалось на камеру с целью создания компрометирующих материалов, чтобы в будущем иметь возможность шантажировать участников, если они решат об этом рассказать. Эти вечера проводились с 1998 по 2009 годы.

«Если вы присутствовали на этих сексуальных тусовках, то вас могли снимать со всех углов, в том числе и с тех, о которых вы даже не подозревали», — заявил источник в разговоре с The New York Post.

На фоне этого в интернете начали всплывать разные подозрительные истории, связанные с рэпером. Например, общественность смущает связь Дидди и Джастина Бибера, который часто проводил время с ним и был на его вечеринках.

Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

Среди людей возникли подозрения, что рэпер мог совершать насильственные действия по отношению к юному артисту. Намеки на это можно было увидеть в клипе Бибера «Yummy», который вышел в 2020 году, так как во время съемок он неоднократно плакал и говорил о жестоком обращении по отношению к себе. Также Эминем не раз поднимал тему злодеяний своего коллеги в своих песнях, раскрывая множество деталей, касающихся этих событий.

В песне J. Cole «She Knows» упоминаются покойные исполнители: Алия, Left Eye и Майкл Джексон. Рэпер интересно связывает их смерть, что привело многих к мысли, будто их мог «заказать» P. Diddy. В припеве звучит фраза «She Knows», и многие восприняли это как намёк на Бейонсе, поскольку её девичья фамилия (Knowles) созвучна с ней. Поскольку Бейонсе замужем за Jay-Z, лучшим другом P. Diddy, многие расставили всё по полочкам.

Однако то, что Пи Дидди причастен к ряду преступлений открыто заговорили только в ноябре 2023 года, когда бывшая подруга рэпера, певица Кассандра Вентура, известная как Кэсси, обвинила его в физическом и сексуальном насилии, а также торговле людьми. Она заявила, что Комбс мог быть причастен к подрыву автомобиля рэпера Кида Кади, нового партнёра Вентуры.

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«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
02 октября 2024, 18:11

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После своего стремительного отъезда из России и развода с Константином Меладзе певица Вера Брежнева продолжает активно искать спонсоров. На днях она вновь сделала попытку поправить финансовые дела и анонсировала гастрольный тур по Европе, но в последний момент отменила один из предстоящих концертов. О том, как сейчас живет артистка расскажет редакция «Радио 1».

Отмена концерта Брежневой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В социальных сетях Веры Брежневой появились сообщения о её планах выступить перед поклонниками в Польше. По предварительным сведениям, певица планировала масштабное шоу с танцевальной группой. Однако буквально за несколько дней до начала тура она огорошила своих поклонников новостью о том, что концерт отменён.

В своем блоге Вера опубликовала пост, в котором заявила, что ей не суждено выйти на сцену в Польше в ближайшее время. По её словам, виновниками отмены стали организаторы, которые не выполнили свои обязательства.

«Недавно я анонсировала тур, но в процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить отмену тура, запланированного на ноябрь», – сообщила она.

Для Брежневой неудача стала далеко не первой в последнее время. Ранее она уже попала в неловкую ситуацию во время визита в Казахстан, а также опозорилась во время песенного конкурса в Европе, где исполняла песни на русском языке, хотя раньше активно избегала этого. Позже она снова оказалась в затруднительном положении из-за «голого» клипа.

В соцсетях вокруг Брежневой развернулся настоящий шум. Комментаторы, порядком уставшие от постоянных неудач певицы, возликовали, увидев всю безысходность её положения.

«Об нее вытерли ноги в Европе», «Грош цена певичке», «Она уже и голая пляшет, не знает как заработать, но и этим не собрала зал», – пишут пользователи Сети.

Развод с Меладзе


Брак с Меладзе усилил позиции Брежневой в индустрии, позволив ей стать одной из самых высокооплачиваемых певиц, уверены ее коллеги по шоу-бизнесу. За последние годы Брежнева приобрела дорогостоящий особняк на озере Комо, несколько квартир в Москве и запустила свой собственный косметический бизнес.

До недавнего времени её косметическая компания приносила значительный доход. Только до 2022 года результатов её продаж составили сотни миллионов рублей: тушь и пудра продавались по цене в несколько сотен рублей, что в разы превышало цены известных брендов.

Концерты в России также приносили немалые деньги — сольное выступление оценивалось в 500–600 тысяч рублей, а в месяц она зарабатывала не менее трёх миллионов рублей. Брежнева имела многомиллионную аудиторию в социальных сетях, что приносило ей до 30 миллионов рублей в год, не считая дохода от рекламы на ТВ.

Причины развода

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Однако, как оказалось, в браке с Константином Меладзе Брежневой приходилось всегда притворяться и быть удобной женой. Об этом она прежде сообщала сама.

«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле»», — приводит слова певицы МК.RU.
Авторы статьи полагают, что она притворялась верной и преданной женой, а на самом деле искала лишь выгоды в союзе со знаменитым продюсером и композитором.

Однако позже появились слухи о том, что во время брака с Брежневой Меладзе якобы завел роман с 22-летней Софией Тарасовой.

В 2020 году девушка вошла в новый состав группы «ВИА Гра», а уже через год признавалась, что в ее жизни есть любимый мужчина, которым она дорожит. А Меладзе, в свою очередь, почти неприлично выделял ее среди девушек музыкального коллектива, делал комплименты, а позже начал выводить ее на сцену без коллег по группе и петь дуэтом.

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«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу
КП: у бывшего мужа Алсу Абрамова может быть роман с копией певицы
02 октября 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Получив развод с отцом своих троих детей Яном Абрамовым, 41-летняя певица Алсу подала в суд иск на раздел имущества. Супруги прожили в браке более 18 лет, успев обзавестись солидным состоянием. Однако помимо судебных тяжб, внимание общественности приковано к личной жизни бизнесмена, которого прежде уличили в измене. Накануне Яна Абрамова заметили в компании с молодой девушкой. Что известно о новой избраннице бывшего супруга Алсу расскажет редакция «Радио 1».

Решетову обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Виновницей развода Алсу и Яна Абрамова в светских кругах называют 28-летнюю модель Анастасию Решетову, бывшую гражданскую жену Тимати. Сама Алсу не раз подтверждала эти слухи, в сердцах называя Решетову «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Решетова поначалу никак не комментировала слова певицы, но в недавнем интервью подчеркнула, что спокойно относится к обрушившемуся на нее потоку ненависти.

«Основную турбулентность я переживала в прошлом году. Наверное, где-то я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли», — заявила Анастасия.

Алсу отреагировала на слова соперницы в своих социальных сетях, обвинив ее в лицемерии.

«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение?», — возмутилась певица.


Суд из-за квартиры в Лондоне


Однако на этом скандал не закончился. К конфликту вскоре присоединился адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский. Юрист заявил, что Алсу, будучи подданной Великобритании, планирует подать на бывшего мужа иск в Англии. По его словам, артистка собирается потребовать с экс-супруга 15 млн фунтов (1 млрд 864 млн рублей), вырученных за квартиру в Лондоне, которую она продала несколько лет назад.

То есть, Алсу получила деньги за этот пентхаус за пределами Англии, а иск пойдет к Яну на возврат всей суммы непосредственно в Лондоне, где певица деньги не получала. Однако по законам Великобритании возбудить подобное дело невозможно, пока иск не вручен Абрамову лично. Поэтому Алсу якобы инициировала «охоту» на него во всех странах Содружества.

«То, что апартаменты в Лондоне были проданы, и проданы давно — это правда. Как и то, что действительно некоторые пользуются такой схемой, при которой возможно еще раз получить деньги за когда-то проданную недвижимость. Особенно если иск подается в недружественной к российским бизнесменам стране», — пояснил адвокат.

Эти слова Добровинского Алсу назвала ложью, подчеркнув, что ничего подобного не планировала.

Алсу назвала Абрамова «нарциссом»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица в своих социальных сетях назвала бывшего мужа «нарциссом» и отметила, что он мстит ей за разрыв отношений.
«Нарцисс склонен распространять ложь и искажать факты о своей жертве, чтобы подорвать её репутацию. Это типичное поведение людей с нарциссическим расстройством личности, когда они теряют контроль над другим человеком. Даже после развода нарциссы редко оставляют вас в покое. Явные нарциссы открыто обвиняют, а скрытые стараются манипулировать более тонко», — делится своими размышлениями певица в блоге.

Также Алсу высказалась об Александре Добровинском.

«Мы будем привлекать его к ответственности за распространение ложной информации», — написала она в соцсетях.

На это Добровинский ответил: «Госпожа Абрамова может реагировать на ситуацию как считает нужным. Я представляю интересы Яна Абрамова, который уполномочил меня сообщать правду. Мы уже начали обсуждать возможные защитные меры против нападок Алсу».


Новая избранница Яна Абрамова


Тем временем личная жизнь Яна Абрамова, согласно слухам, полна интриг.

«Ян сейчас встречается с девушкой из богатой семьи, ей не больше 20. У нее арабские корни, и она очень напоминает Алсу. Его новая избранница уверяет, что Ян щедро тратит на нее деньги. Она летает только на частных самолетах и получает кучу подарков от «Шанель». Там много у него дам. И все просто «клоны» Алсу, все девочки похожи между собой», — пишет «КП», ссылаясь на источник в светских кругах.

Пользователи Сети предполагают, что новая пассия бизнесмена тоже не задержится в его жизни надолго.

«Она и Решетова — не единственные в его «гареме». У него есть много поклонниц, и все они очень похожи друг на друга. Но ни одна не задержится надолго», «У Абрамова новая молоденькая любовница. А зачем искать подобие Алсу, если у него был оригинал. Может комплекс какой-то», — недоумевают подписчики певицы.

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«Нечистая сила»: экстрасенсы выяснили, кто сделал Пугачеву примадонной и как она расплатится за связь с Дьяволом
02 октября 2024, 09:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские экстрасенсы уличили Аллу Пугачеву в связи с потусторонними силами. Один из авторов теории договора примадонны с демонами — финалист мистического шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый. Он уверен, что всем, чем владела примадонна, она обязана злым духам. Как сейчас за свои грехи расплачивается российская певица и в чем ее обвинили коллеги по сцене читайте в материале «Радио 1».
«Все годы на российской эстраде Пугачевой помогали какие-то силы, причем явно не светлые и не добрые», — уверен темный маг Влад Череватый

По оценке экстрасенсов, нынешнее бедственное положение Аллы Пугачевой в Израиле и ухудшение здоровья — это расплата за использование темной магии в прошлом. Современные экстрасенсы указывают на отрицательную энергетику певицы, что, по их мнению, свидетельствует о темных оккультных ритуалах, которые помогали Пугачевой покорить советскую, а после и российскую эстраду в молодости.
«Мне кажется, что этот человек обращается к оккультным услугам», — говорит Чреватый, ссылаясь на слишком хорошее состояние Пугачевой на протяжении долгих лет.

Фото: istockphoto/Lyudmila Lucienne


Светлый образ — работа дьявола

По словам победителя «Битвы» экстрасенсов, светлый образ певице создают именно темные силы. Это часть защитной черной магии, уверен эксперт в области оккультизма. Именно с помощью дьявола примадонна добилась поклонения миллионов зрителей в России, считает экстрасенс.

«Человек, который обладает горячей энергией, словно обволакивает вас как зрителя, и заставляет поклоняться этому персонажу, этому образу. У таких людей, определенно, есть защита. И в данном случае есть защита нечистых. Причем образ у нас светлый. Так и работает Дьявол, так и работает та сила, которая прикрывает этого человека», — говорили экстрасенсы еще два года назад.

Если раньше еще были сомнения, то сейчас эксперты по оккультизму уверены, что Алла Пугачева прибегла к помощи темных магических ритуалов. К тому же выводу пришли некоторые фанаты поп-звезды.

«Деньги мозг перекрыли»

«Ошибка Пугачевой – очень поздно ушла, деньги мозг перекрыли, и открытый энергетический канал между ней и зрителями не просто закрылся, более того, пошел сильный негатив», — комментируют выводы экстрасенса фанаты.

По мнению поклонников, негативно повлиял на талант и страх примадонны перед старением, а также зависть по отношению к талантливой молодежи. Поэтому потусторонние силы вернули Пугачевой все беды, которые она подпитывала своими страхами.
«Что послала, то и получила», — уверены поклонники.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Успешная и богатая в России Пугачева столкнулась с трудностями в эмиграции именно из-за многолетней связи с темной магией, уверенно заявляют поклонники и экстрасенсы. По их мнению, долг матери перед нечистой силой, повлиял и на дочь Кристину Орбакайте, которая тоже покинула Россию и теперь мечтает вернуться.
«Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Не обязательно на праздник, а просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого», — цитирует Орбакайте «Пятый канал».


Расплата за загубленных молодых конкуренток


Особняк Пугачевой в Подмосковье тоже хранит тайны о связях певицы с нечистыми силами, уверены экстрасенсы и коллеги примадонны.
«То, что этот дом принадлежал ей, наоборот, играет негативную роль в продаже. Имя владельца здесь лучше, наверное, скрывать», — говорят опытные риелторы.

Присоединяются к словам о негативной энергетике и российские коллеги примадонны. В качестве злой кармы Пугачевой припомнили, как она устраняла молодых конкуренток. Среди загубленных примадонной певиц называют Ольгу Зарубину, Ирину Понаровскую и Валентину Легкоступову.

Фото: РИА Новости/Александр Макаров
«Было невероятно обидно, что Пугачева могла позволить себе такое отношение к людям. Когда «хоронились» действительно талантливые. Обидно, что именно к талантливым людям с необыкновенными красивыми голосами, вокалом было у нее такое отношение», — вспоминала советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина.

Пугачева осталась «у разбитого корыта» именно из-за связи с темными силами и за свои злые поступки, уверены экстрасенсы, коллеги и поклонники звезды.

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*Признан иноагентом в РФ
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«Поднимается тестостерон»: Сексолог объяснила выбор Киркоровым 28-летней спутницы
Сексолог Варра: Киркоров рядом с 28-летней спутницей чувствует самоуважение
01 октября 2024, 17:21

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В последнее время в шоу-бизнесе появилась тенденция на большую разницу в возрасте: 57-летний Филипп Киркоров появился на фестивале «Удачные песни» с 28-летней спутницей Марго Овсянниковой, которая одаривала короля эстрады своим восхищенным взглядом, 61-летний Григорий Лепс и его 18-летняя студентка МГИМО, 63-летний Сергей Гинзбург с 32-летней Ольгой Виниченко.
Какую роль в психологических и сексуальных отношениях играет большая разница в возрасте, почему молодые девушки все чаще предпочитают мужчин в возрасте?

Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» сообщила, что молодые девушки очень часто выбирают мужчин намного старше, чтобы стать более взрослыми и значимыми.
«Они хотят приобрести власть в этом мире, которую может дать не ровесник, а именно пожилой мужчина. Очень часто это девушки, выросшие без отца, им требуется внимание и забота мужчины взрослого, который в отцовском возрасте и сможет их ввести в этот мир. Также у молодых девочек есть потребность в значимости и финансах», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в начале отношений никаких проблем между партнерами возникнуть не может: ни психологических, ни сексуальных, потому что каждый находит то, что он искал.
«Как показывает сексологическая практика, для мужчин в возрасте отношения с молодой девушкой дает взрыв, вторую молодость на какой-то период. У них поднимается тестостерон и самоуважение. Они кайфуют, что жизнь удалась.
Проблемы начинаются после 10-20 совместных лет жизни, когда партнер в силу возраста идет совсем к закату, а девушка начинает быть в самом соку. Тогда она уже, обладая и властью, и деньгами, и самосознанием, находит себе молодого любовника», — сказала сексолог.

По мнению Юлии Варры, яркость сексуальных эмоций не зависит от возраста, потому что для молодых девушек порой важен именно опыт.
«Его сексуальную активность всегда может заменить опыт, который с неопытной девушкой сработает на ура, то есть ей будет казаться, что он самый лучший», — заключила собеседница.

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Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
01 октября 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сегодня в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин. Он был госпитализирован в медицинское учреждение 26 сентября в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт.
Композитору был 78 лет, напоминает телеграм-канал Mash. Он не появлялся на сцене уже около трёх лет из-за перенесённых ранее инсультов. На этот раз врачи не давали никаких прогнозов относительно течения заболевания. Родные и друзья Добрынина надеялись, что всё обойдётся, но, увы, этого не произошло.

Вячеслав Добрынин сначала прославился как композитор. Его песни исполняли многие звёзды советской, а затем российской эстрады. Позже Добрынин запел и сам, несмотря на то, что слегка картавил. Он является автором песен «Всё, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других. За свою долгую карьеру композитор и певец, народный артист России выпустил 17 альбомов и написал более тысячи песен.

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Актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве
01 октября 2024, 09:13

Фото: РИА Новости/Василий Песня

Известный российский актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве. Предварительный диагноз — инсульт.
По информации телеграм-канала Mash, 89-летний артист находится в отделении нейро-реанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.

Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе. За исполнение этой роли в 2006 году Василий Ливанов стал кавалером Ордена Британской империи.

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«Ты похожа на трансвестита»: за что Мария Шукшина избивала дочь до крови и кто изнасиловал ее сестру
30 сентября 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Отношения между Марией Шукшиной и ее дочерью Анной с раннего детства были натянутыми. Однако девушка впервые призналась, что знаменитая мать не просто была к ней слишком строга и обделяла вниманием, но и жестоко наказывала. О том, что произошло в семье Шукшиных и из-за чего родные мать и дочь не могут найти общий язык расскажет редакция «Радио 1».

Анна Шукшина рассказала об отношениях с матерью

Фото: соцсети А. Шукшиной


36-летняя дочь Марии Шукшиной Анна рассказала, что стала заниматься бодибилдингом, потому что пережила непростое детство и часто сталкивалась с суровыми методами воспитания со стороны матери.

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — пожаловалась Анна в эфире телеканала НТВ.

При этом наследница Шукшиной отметила, что к ее младшим братьям мать была более благосклонна.

«К моим младшим братьям она относилась совершенно по-другому. Их она не наказывала. Мне никогда не давала денег, только на праздники. А им — всегда и без проблем», — рассказала Анна.
Несколько месяцев назад Анна все-таки встретилась с матерью, чтобы наладить отношения. Однако душевный разговор между ними быстро перерос в конфликт.

«25 июля, в день рождения дедушки, я сделала пост, посвященный ему, и попросила маму сделать репост у себя на странице в социальных сетях. На что она мне отвечает: «Нет, мне не нравится фотография». Фотография не поста, а моя фотография, где я стою в купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня никогда и не поймет меня никогда. После этого я даже не хочу… Всё, мамы для меня нет. Это очень больно», — заявила Анна в студии ток-шоу «Звезды сошлись».

По словам девушки, причина недопониманий с родительницей кроется в том, что она была нежеланным ребенком.

«Я как-то спросила: «Мама, я незапланированный ребенок?» Она сказала — «Да». Для меня это очень больная тема. Все, нелюбимый, иди. И это сложно. Поэтому все это и выросло», — говорит Анна, демонстрируя свои мышцы.

Теперь Мария Шукшина, по словам Анны, и вовсе не подбирает слова, чтобы описать внешностью наследницы.

«В последний раз вместо привет, она мне сказала: ''Ты похожа на трансвестита''», — признается дочь Шукшиной.

Конфликт между Ольгой и Марией Шукшиной

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В семье Шукшиных конфликт между Марией и Анной не единственный. Дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга не общаются уже 10 лет. Любые попытки выйти на контакт были тщетными. Лидия Николаева очень переживает из-за того, что ее самые родные люди находятся в ссоре. Актриса призналась, что точно не помнит, из-за чего начался конфликт.

«У сестер была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно», — пояснила звезда фильма «Калина красная».

Ольга Шукшина призналась, что ее изнасиловал известный режиссер


53-летняя Ольга Шукшина стала жертвой изнасилования. Поклонники знаменитого семейства предполагают, что именно это событие могло отразиться на психике женщины и ее отношениях с родной сестрой и матерью. Сестра Марии Шукшиной с детства находилась в творческой атмосфере. Она не скрывает, что в этом окружении царили распущенные отношения. Знаменитые друзья родителей актрисы часто навещали их, и Ольга привыкла к такого рода встречам, хотя сама не участвовала в них.

Когда Ольге было чуть больше 20 лет, к ней в комнату неожиданно вошел известный режиссер, имя которого она решила не упоминать.

«Этот человек уже умер, и, скажем так, он был на слуху. Замечательный и талантливый режиссер. Когда он пришел ко мне, то, мягко говоря, можно сказать, что он перешел границы. Просто сделал и ушел», — рассказала Ольга.

Она отметила, что не сообщила об этом ни матери, ни кому-либо другому.

«У нас не было привычки делиться переживаниями. Затем пришло чувство стыда», — призналась она.
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«Кто последний, тот папа»: почему Ева Польна скрывала рождение дочери от Клявера, а он не признавал отцовство
30 сентября 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мало кто знает, что 19 лет назад певица из группы «Гости из будущего» Ева Польна родила дочь от знаменитого коллеги по сцене Дениса Клявера. Бурный роман продолжения не получил, и девочка росла в неполной семье. О том, почему знаменитости так долго скрывали, что у них есть совместный ребенок и почему артист дуэта «Чай вдвоем» признал отцовство лишь спустя пять лет после появления на свет наследницы, читайте в материале «Радио 1».

Роман Евы Польны и Дениса Клявера

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Роман между Евой и Денисом начался быстро и страстно, но также стремительно закончился. Они встречались несколько лет тайно, так как Клявер был женат на другой женщине. Причиной разрыва стало то, что Денис потерял чувства к Еве. Интересно, что его брак с супругой тоже распался вскоре после этого.

«Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека и нам не суждено быть вместе... Когда закончились отношения с Евой, то и брак с Юлей разрушился», — поделился артист на шоу «Судьба человека».

Клявер отметил, что после рождения Эвелины все думали, что отцом ребенка является Юрий Усачев, так как он пел в дуэте с Евой и они много времени проводили вместе.

«Кто последний, тот и папа», — язвят пользователи Сети.

Слова Евы о том, что Клявер признал отцовство через пять лет, артист опроверг, добавив, что длительное время заняло оформление документов.

«Наш роман с Евой, это было что-то такое быстрое, невероятное. В данной ситуации я могу сказать точно: это нужно было, чтобы на свет появилась Эвелиша. Я ее признал сразу, до этого мы просто документы не оформляли», — подчеркнул Клявер.

Ева Польна сама воспитывала дочь

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Певица не стала афишировать рождение первенца и на некоторое время пропала из медийного поля. Через некоторое время Ева Польна вышла замуж за ресторатора Сергея Пильгуна. У супругов родилась дочь Амалия. Однако в семье часто возникали ссоры. Сергею не нравились частые разъезды жены, ее эксцентричное поведение и откровенные образы на сцене. Вскоре артистка и бизнесмен расстались.

Болезнь дочери


В 2019 году дочь Польны и Клявера оказалась в реанимации. Девочка с детства страдает астмой. Тогда же артист дуэта «Чай вдвоем» публично сообщил о том, что он является отцом внебрачной дочери Польны. После нормализации состояния дочери Ева Польна перестала скрывать девочку от прессы и подтвердила, что отцом Эвелины является Денис Клявер.

«Да, у нас были отношения и родился ребёнок, но мы не состояли в браке и расстались. Официально Денис признал своё отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние, и долгое время это удавалось. Даже наши знакомые артисты ничего не знали», — поделилась Ева Польна.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отношения Евы Польны и Дениса Клявера сейчас


Связь певца с дочерью со временем наладилась. Клявер считает, что дети не должны страдать из-за распада отношений взрослых. В интервью с 7Дней.ru Ева Польна подтвердила, что отец встречается с Эвелиной. Хотя у Клявера плотный график работы, он старается находить время для дочери.

Певица охарактеризовала Дениса как неидеального отца, но отметила, что никогда не станет настраивать девочку против него, так как считает, что Эвелина сама разберется в ситуации.

В прошлом году Эвелина окончила школу и поступила в университет. Она решила связать свою жизнь с творчеством, но отличающимся от родительского. Звездная наследница учится в художественной академии и показывает отличные результаты.

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Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
30 сентября 2024, 12:02

Фото: ​соцсети П. Дидди

Трехкратный номинант на премию Грэмми и основатель знаменитого музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) оказался в эпицентре серьезного скандала. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. О том, что известно о громком уголовном деле и кто из знаменитостей еще в нем фигурирует читайте в материале «Радио 1».

Уголовное преследование Пи Дидди: что известно

Фото: соцсети П. Дидди

Пи Дидди попал в поле зрение правоохранителей еще осенью 2023 года. Первым толчком к череде обвинений стало заявление его бывшей подруги и артистки лейбла, известной под именем Кассии (Кассандра Вентура). В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, она обвинила Пи Дидди в жестоком обращении с ней, включая избиения, сексуальное насилие, принуждение к употреблению наркотиков и занятия сексом с другими мужчинами на камеру. Вентура утверждала, что после избиений ее удерживали в отелях, пока заживут травмы. Рэпер, по ее словам, выкупал записи с камер наблюдения, чтобы скрыть улики.

Пи Дидди, в свою очередь, предъявленные ему обвинения отвергал.

Кроме Кассии о противоправных действиях Пи Дидди рассказал также музыкант и продюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший). Он обвинил рэпера в сексуальном насилии и домогательствах, а также в невыплате гонорара за его участие в создании альбома. Он сообщил правоохранителям, что на протяжении долгого времени жил в доме Пи Дидди и испытывал на себе физическое воздействие: артист не стеснялся трогать его в интимных местах, требовал, чтобы он приводил эскортниц, и заставлял заниматься сексом на глазах у него. Более того, Lil Rod утверждает, что рэпер принудил его к сексуальной связи с мужчиной, предварительно дав ему алкоголь и наркотики до потери сознания.

Кроме того, продюсер стал первым, кто рассказал о «Белых вечеринках» Пи Дидди, которые стали важной частью обвинений. Рэпер организовывал закрытые мероприятия в своем доме и гостиницах по всему миру, где угощали эскортниц и молодых девушек наркотиками для участия в сексуальных играх с гостями.

По словам прокуратуры, такие практики продолжались в течение 16 лет, а тех, кто собирался обратиться в полицию, угрожали и запугивали.

Доказательства вины Пи Дидди


В феврале этого года CNN показал шокирующее видео, на котором Пи Дидди избивает свою бывшую девушку Кассандру Вентуру. Рэпер позже заявил о желании пройти курс реабилитации.

«Мне искренне жаль. Однако я стремлюсь улучшать себя каждый день. Я не прошу прощения. Я по-настоящему сожалею», — отметил исполнитель.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса сообщил, что ведомство ознакомилось с видеозаписью, но не может предъявить обвинения, так как срок давности по делу о нападении истек. Оказалось, что избиения, которые были зафиксированы на камеру, имели место быть в 2016 году. Тем не менее расследования продолжаются по другим обвинениям, включая секс-рабство, рэкет, изнасилование и принуждение к проституции.

По данным журнала Rolling Stone, четыре женщины и один мужчина свидетельствовали против рэпера, но их имена не раскрываются для защиты от возможного преследования со стороны исполнителя и его сообщников. Известно, что они стали жертвами «Белых вечеринок».

Кто из звезд был вовлечен в «Белые вечеринки»

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

На «Белых вечеринках» Пи Дидди присутствовали многие знаменитости, такие как Бейонсе, Перис Хилтон, Jay-Z, Уилл Смит, принц Гарри, Ким Кардашьян и Леди Гага. За несколько дней до своего ареста Пи Дидди перечислил участников своих мероприятий, среди которых оказался и Джастин Бибер, с ним рэпер познакомился, когда тому было всего 15 лет.

Единственным, кто прокомментировал обвинения против Пи Дидди, стал актер Леонардо Ди Каприо. Он через представителя отметил, что не контактировал с музыкантом последние годы и ничего плохого в этих мероприятиях не видел.

В конце марта следственные органы провели обыск в домах Пи Дидди. Результаты этих мероприятий стали известны только в сентябрьском обвинительном заключении. В документе указано, что в жилищах рэпера нашли более 1000 бутылочек детского масла, большое количество лубрикантов и презервативов, а также оружие с уничтоженными серийными номерами и множество патронов. В социальных сетях появились предположения о том, что Пи Дидди мог использовать эти вещи для организации оргий.

Пи Дидди был арестован 16 сентября и помещен в бруклинский изолятор для знаменитостей. Он объявил голодовку, не признав свою вину, в то время как прокуратура заявила о наличии обширных доказательств. Судья отклонил просьбу правозащитников рэпера о залоге в 50 миллионов долларов, посчитав рэпера опасным для общества.


Связь Пи Дидди и Джастина Бибера

Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов


После упоминания Пи Дидди имя Джастина Бибера вновь стало обсуждаемым среди пользователей и журналистов, которые вспомнили, что рэпер когда-то опекал молодого артиста. Многие начали искать архивные записи и нашли видео, где продюсер показывает 15-летнему канадцу свой Lamborghini.

«Мы не можем рассказывать о том, где мы проводим время и чем занимаемся. Но это настоящая мечта для подростка», — отметил Дидди.

Это видео все еще доступно на официальном канале Бибера, а рэпер сохранил другой ролик, снятый немного позже. На этом видео молодой Бибер, заикаясь и пытаясь угодить, объясняет Пи Дидди, почему они перестали общаться.
«На самом деле у вас не было моего номера», — говорит он.

Оба ролика стали причиной появления теории о том, что молодой артист мог стать одной из жертв рэпера. Фанаты также вспомнили текст песни «Lonely», в которой Бибер делится своими переживаниями о боли и одиночестве в юности
«Все видели, как мне было плохо, но, похоже, никому не было до этого дела. Меня осуждали за поступки, совершенные в детстве», — говорится в тексте песни исполнителя.

Многие также вспомнили, как Бибер поддержал Билли Айлиш, предложив ей защиту от «самых страшных людей в шоу-бизнесе». После начала скандала с Пи Дидди Джастин исчез из социальных сетей и не дает комментариев, что лишь усиливает подозрения поклонников о том, что он ранее намекал на пережитое насилие.

Кто такой рэпер Пи Дидди

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шон Комбс, родившийся в Нью-Йорке, вырос в Гарлеме и стал будущей звездой рэп-сцены. Его первая кличка «Puff» появилась из-за того, что он тяжело пыхтел от злости. Позже он адаптировал это имя для своей карьеры, став известным как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy. В начале 90-х американский рэп оказался в состоянии противостояния между двумя студиями: Bad Boy Records, основанной Комбсом в Нью-Йорке, и лос-анджелесской Death Row Records.

Карьера Комбса как продюсера началась с работы с рэпером The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес), который стал ключевой фигурой гангста-рэпа того времени. Его главным соперником был Тупак Шакур. Конфликт между артистами выходил за пределы музыкальной сцены и перерастал в реальные столкновения. Шакур даже обвинял Комбса в организации покушения на него в 1994 году, и эти подозрения преследуют рэпера до сих пор.

Звезда лос-анджелесского рэпа погибла в результате стрельбы через два года, а еще через шесть месяцев трагически ушел из жизни и Biggie, став жертвой уличных разборок.

В 1997 году Пи Дидди выпустил свой дебютный альбом «No Way Out», за которым последовали еще четыре пластинки. За свою карьеру он получил четыре премии «Грэмми» и 11 номинаций. На своем лейбле он выпускал альбомы таких артистов, как Мэри Джей Блайдж, Ашера и MGK (Колсон Бейкер).

Пи Дидди также построил успешный бизнес, запустив собственные бренды одежды и алкоголя. По состоянию на 2022 год его состояние оценивалось в один миллиард долларов, что делает его одним из самых богатых хип-хоп артистов после Jay-Z.

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