Бывшая порнозвезда обвинила американского рэпера в секс-торговле

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Рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Дидди Комбс) стал фигурантом нового иска, который подала бывшая порнозвезда. Она обвинила музыканта в секс-торговле, сообщает Mirror.
Девушка обвиняет артиста в том, что он принудительно заставил ее участвовать в половых актах с посетителями его вечеринок. Она утверждает, что в случае отказа организаторы этих вечеринок угрожали внести ее в черный список музыкальной индустрии.
Сам музыкант отвергает все обвинения. Его юридические представители охарактеризовали заявления девушки «захватом денег», «безосновательными» или «отвратительными».
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