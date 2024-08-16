Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Идиотское решение»: на Западе осудили шаг Зеленского в Курской области

«Идиотское решение»: на Западе осудили шаг Зеленского в Курской области

Боуз: атака ВСУ под Курском направлении уменьшает шансы на мирные переговоры
16 августа 2024, 21:44

Атака ВСУ на Курскую область отодвинула перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Он подчеркнул, что украинская атака ужесточила отношение России к Украине. Такое решение киевского президента Владимира Зеленского и его кураторов из стран НАТО отодвинуло проведение мирных переговоров, чем когда либо за всё время конфликта.

Также журналист не согласился с заявлением советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что атака ВСУ может улучшить позиции украинских войск на возможных переговорах с Россией.



В заключение Боуз заявил, что теперь российские власти не настроены на переговоры.

Читайте также:

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области

Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области

Зеленский раскрыл, что хочет сделать в Курской области
#владимир зеленский
#украина
#всу
#курская область
#сво
Полпред Путина рассказал о ситуации в Курской области
Якушев: обстановка в Курске напряжённая, но управляемая
16 августа 2024, 21:24

Фото: iStock/N-sky

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал о ситуации в Курске во время визита в Тюмень.
Он заявил, что минувшей ночью прибыл из обстреливаемого ВСУ региона. Ситуация в центральном городе довольно напряжённая, но управляемая. Власти работают эффективно, обеспечивают безопасность жителей, предоставляя им в пунктах временного размещения всё необходимое.

Также Якушев подчеркнул, что в регионе работает много волонтёров со всей России, в том числе от «Молодой Гвардии», Общероссийского народного фронта и «Единой России». Помимо них есть много неравнодушных граждан, которые самостоятельно приезжают в регион для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.

Кроме того, чиновник затронул тему гуманитарных грузов. По его словам, необходимая помощь доставляется из множества регионов страны, начиная от юга и заканчивая Дальним Востоком. Первой в Курскую область пришла фура из Якутии.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском

Боевики ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области
#курская область
#единая россия
#помощь
#безопасность
#регион
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в Днепропетровской области
Минобороны: украинский Су-24 сбит «Искандером» в Днепропетровской области
16 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/N-sky

ВС РФ ударили ракетой из «Искандера» и уничтожили бомбардировщик СУ-24 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что во время ракетного удара российских войск на бомбардировщик крепили крылатые ракеты типа Storm Shadow, поставленную Украине от западных союзников.

В результате удара были уничтожены как эти ракеты, так и сам бомбардировщик.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что о размещении бомбардировщика и подготовке его к вылету узнала российская разведка.

Ранее в ведомстве сообщали, что российские сапёры дистанционно минируют подходы к границе Курской области под Сумами.

Читайте также:

Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском

Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#самолет
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост
Комиссия по ЧС признала угрозой ЧС последствия атаки на Крымский мост
16 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/gutaper

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия атаки ВСУ на Крымский мост и его окрестности. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Керчи.
В городе в пятницу состоялось заседание комиссии совместно с представителями городских властей и сотрудниками МЧС России, полиции и ресурсоснабжающих организаций. В ходе встречи обсуждалась ракетная атака ВСУ минувшей ночью.

В результате произошедшее было признано угрозой ЧС муниципального уровня реагирования.

Пока в городе будут проводиться необходимые обследования и ремонтные работы, будет ограничено движение транспорта по улице Советской. Также для жителей центральной части Керчи будет организован подвоз воды.

Читайте также:

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском
#крымский мост
#чс
#керчь
#движение
#всу
#удар
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области
Гладков: 19 августа закроют въезд в 5 населённых пунктов Белгородской области
16 августа 2024, 20:09

Фото: iStock/Aguus

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии с 19 августа въездов в пять населённых пунктов региона. Соответствующее видео по итогам заседания Оперативного штаба глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что все эти населённые пункты находятся в Грайвороновском и Валуйском округах области.

По словам Гладкова, жителям этих посёлков и городов помогут вывезти своё имущество, их временно переселят в безопасные районы.

Также жители части Шебекино и ряда сёл Белгородской области могут уехать в пункты временного размещения или получить выплаты на жильё. Такая мера вводится на три месяца.

Читайте также:

Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском
#белгородская область
#жители
#эвакуация
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области
16 августа 2024, 20:00

Фото: iStock/Aguus

Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны украинских войск С-125 в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что удар наносился управляемой ракетой Х-35. Уточняется, что в результате ракетного удара по вражеской позиции цель была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Германии рассказали о продвижении российской армии в Донбассе

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Военные ВС РФ уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
#сво
#вс рф
#удар
#вкс
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский назвал напряжёнными бои на Торецком и Покровском направлениях
16 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о напряжённых боевых действиях на Торецком и Покровском направлениях подконтрольной Киеву части ДНР. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.
Ранее сообщалось, что ВСУ удали свои позиции у железнодорожной ветки около населённого пункта Новогродовка на Покровском направлении, оголив тем самым значительный участок фронта.

Также напомним, что экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявлял, что Украину ждёт катастрофа после потери города Покровска, поскольку в стране остановится металлургическая промышленность и откроется коридор для прохода ВС РФ в Днепропетровскую область.

Читайте также:

Российские военные освободили еще один населенный пункт

«Забрать всю Украину»: житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ

Стало известно о ситуации в Часовом Яре
#владимир зеленский
#александр сырский
#всу
#вс рф
#сво
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ
16 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/SDubi

Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ. Об этом написал врио губернатора региона Алексея Смирнова в Telegram-канале.
По словам Смирнова, он находится на связи с местной администрацией. Врио губернатора региона подчеркнул, что продолжает работу оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Украинские солдаты нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17:00. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

В Германии рассказали о продвижении российской армии в Донбассе
#мост
#военные
#радио
#участок
#оперативный штаб
#операции
#режим
#солдаты
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Забрать всю Украину»: житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ
SHOT: дончанин призвал Путина «забрать всю Украину» после удара ВСУ по ТЦ
16 августа 2024, 19:09

Фото: iStock/Distortion Media

Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика» после обстрела ВСУ, обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он сообщил, что при пожаре заживо сгорело огромное количество мирных жителей, включая детей. Женщины, которым удалось спастись, «бьются в истерике», поскольку их дети находятся внутри горящего здания.

В обращении к Путину мужчина отметил, что такого не должно происходить в цивилизованном государстве, поэтому киевские власти должны получить ответ за свои действия. Дончанин призвал президента «всю (Украину – ред.) забрать и каждого прочистить».

Читайте также:

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке, есть погибшие и раненые – видео

«Люди горят заживо»: Пожар в ТЦ Донецка распространяется под атакой ВСУ

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском
#днр
#торговый центр
#атака
#всу
#владимир путин
#обращения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саперы дистанционно минируют подходы к курскому приграничью под Сумами
16 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/Distortion Media

Расчеты «Земледелия» дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью, чтобы затруднить подход украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что территория была заминирована для того, чтобы закрыть проходы к приграничным районам Курской области для украинских боевиков.

Ранее Минобороны сообщало, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.

Читайте также:

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском

Бойца РФ, сжегшего украинский БТР под носом у ВСУ, представят к награде

Военные ВС РФ уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
#мост
#минобороны рф
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф