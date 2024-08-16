«Идиотское решение»: на Западе осудили шаг Зеленского в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область отодвинула перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Он подчеркнул, что украинская атака ужесточила отношение России к Украине. Такое решение киевского президента Владимира Зеленского и его кураторов из стран НАТО отодвинуло проведение мирных переговоров, чем когда либо за всё время конфликта.
Также журналист не согласился с заявлением советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что атака ВСУ может улучшить позиции украинских войск на возможных переговорах с Россией.
В заключение Боуз заявил, что теперь российские власти не настроены на переговоры.
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Также журналист не согласился с заявлением советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что атака ВСУ может улучшить позиции украинских войск на возможных переговорах с Россией.
В заключение Боуз заявил, что теперь российские власти не настроены на переговоры.
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Анастасия Чинкова