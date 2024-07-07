Захарова прокомментировала сообщения о расстреле ВСУ пленного военного ВС РФ

Фото: сайт МИД РФ
Россия неоднократно озвучивала факты издевательств Киева на Донбассе, но американские СМИ сделали все, чтобы этого не видеть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения о расстреле российского военнопленного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», – заявила дипломат.
Она напомнила, что МИД России неоднократно представлял доклады о нарушениях прав человека, в том числе в Совет Безопасности ООН. Однако американские СМИ сделали все, чтобы игнорировать эту информацию, подчеркнула представитель ведомства.
«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», – резюмировала она.
Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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Александр Климов