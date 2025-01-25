Трамп отменил ограничения Байдена на поставки авиабомб Израилю

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить ограничения поставки Израилю 1 800 авиабомб MK-84 массой 907 кг.
Эти боеприпасы, которые ранее находились на американских складах, вскоре будут отправлены в Израиль. Решение сняло запрет, введённый администрацией Джо Байдена из-за опасений, что использование этих бомб в секторе Газа может привести к жертвам среди мирного населения.
Ранее стало известно, что Украина, несмотря на приостановление западных поставок, продолжает получать военную помощь от США по ранее утверждённым программам.
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«В ближайшие дни 1 800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США, погрузят на судно и доставят в Израиль», — сообщает портал Axios.
Ранее стало известно, что Украина, несмотря на приостановление западных поставок, продолжает получать военную помощь от США по ранее утверждённым программам.
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Мария Моисеева