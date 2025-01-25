Фицо: в конституции Словакии закрепят положение о признании только двух гендеров

Роберт Фицо (фото: соцсети)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не мог объявить себя «вертолётом, кошкой или собакой». Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».
Премьер отметил, что аналогичное решение на днях принял президент США Дональд Трамп. Он назвал это возвращением к здравому смыслу.
Указав на рациональный подход Трампа, Фицо призвал Евросоюз также взять с него пример в сфере борьбы с нелегальной миграцией.
В заключение Фицо подчеркнул, что в Словакии будут только мужчина и женщина.
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Указав на рациональный подход Трампа, Фицо призвал Евросоюз также взять с него пример в сфере борьбы с нелегальной миграцией.
В заключение Фицо подчеркнул, что в Словакии будут только мужчина и женщина.
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Анастасия Чинкова