Фицо: в конституции Словакии закрепят положение о признании только двух гендеров

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году, так как ему не позволят этого сделать ни демократы, ни даже республиканцы. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман, напомнив, что к тому моменту американскому лидеру будет уже 82 года.