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Осужденный в РФ американец назвал предпочтительного кандидата на выборах в США

Осужденный в РФ американский солдат рассказал, за кого отдал бы голос на выборах
28 октября 2024, 06:32
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Осужденный американский военный во Владивостоке Гордон Блэк заявил, что на следующих президентских выборах в США он проголосовал бы за республиканца Дональда Трампа, передают РИА Новости.
«Дональд Трамп... привлекают его идеи и то, как он управлял экономикой страны в течение своего последнего президентского срока», – рассказал Блэк о своем выборе.

В июне суд признал Блэка виновным в угрозе убийством своей девушки и краже у нее 10 тысяч рублей. Американец был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. На суде защитник просил оправдать солдата. Блэк полностью поддержал эту позицию.



Ранее стало известно, что Блэк отказался просить о помиловании. «И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», – заявил он.

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#выборы
#владивосток
#дональд трамп
#солдаты
Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен
28 октября 2024, 06:19

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Американский военнослужащий Гордон Блэк, осужденный в России по обвинению в угрозе убийством и краже, выразил желание быть обменянным. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд признал Блэка виновным в угрозе убийством своей девушке и краже у нее 10 тысяч рублей. Блэк был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В суде его адвокат потребовал оправдать солдата, что обвиняемый полностью поддержал.

Ранее стало известно, что Блэк отказался от помилования. «И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», – сказал он.

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#солдаты
#суд
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Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге
28 октября 2024, 06:01

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию во время крупного митинга в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
По данным информагентства, во время своего выступления Трамп уделил много внимания внутренним вопросам, но также затронул и внешнюю политику, активно критикуя кандидата от демократов Камалу Харрис за ее курс в администрации Джо Байдена.

Говоря об украинском конфликте, Трамп дважды упомянул президента России Владимира Путина, в очередной раз заявив, что он «в хороших отношениях с ним».

Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет положить конец украинскому конфликту. Он также заявил, что будущее российско-американских отношений теперь зависит от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне не будет необходимости в нормализации, то и Москва не захочет ее.

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Данию раскритиковали за желание увидеть поражение России
Посол Барбин: Дания поставила на поражение РФ и не опасается конфликта с НАТО
28 октября 2024, 05:58

Фото: iStock/A-Basler

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания делает ставку на победу над Россией и не хочет прислушиваться к предупреждениям о растущем риске прямой конфронтации между НАТО и Москоувой. Высказывания Барбина цитирует РИА Новости.
https://radio1.ru/news/politika/daniya-otkazalas-priznavat-nezavisimost-palestini/Дипломат подчеркнул, что Дания сознательно выбрала политику ставки на военно-стратегическое поражение России. По его словам, Дания не заинтересована в поиске мирного решения украинского конфликта.

«С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет», – подчеркнул дипломат.

Ранее Барбин сообщил, что Дания поднялась на четвертое место среди доноров Украины. Тем самым она обогнала Францию и Италию по объему помощи Киеву.

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В Крыму заявили о большом количестве желающих победы России украинцев
Сенатор Карякин: на Украине большое количество людей, поддерживающих Россию
28 октября 2024, 05:43

Фото: istock/olegda88

Сенатор от парламента Республики Крым Сергей Карякин заявил, что многие люди на Украине поддерживают Россию и хотят, чтобы она победила, но у них нет возможности выразить свое мнение, сообщает РИА Новости.
«Все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», – заявил он.

Политик также рассказал, что поддерживал отношения со многими украинскими деятелями с момента начала специальной военной операции (СВО), но со временем отношения испортились.

Ранее посол России в Дании Владимир Балрин заявил, что Копенгаген направил Киеву военную помощь в размере 7,5 миллиардов долларов и тем самым опустошил свой военный арсенал. Дипломат подчеркнул, что Дания оказывает военную помощь Украине с 2023 года.

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#россия
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В Британии раскрыли план Трампа начать войну
Daily Mail: Трамп при победе на выборах США объявит тотальную войну Стармеру
28 октября 2024, 05:23

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на предстоящих выборах, он начнет «тотальную войну» против премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на неназванные источники в партии тори.
Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала, возникшего в связи с предполагаемым вмешательством Лейбористской партии в американские выборы в пользу вице-президента США Камалы Харрис. Авторы документа подчеркивают, что нельзя недооценивать ущерб, нанесенный британским премьером отношениям с Вашингтоном.

«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», – заявил представитель лейбористов.

21 октября Дональд Трамп впервые с августа был объявлен фаворитом на пост президента США. Шансы республиканца на победу оценивались в 54 процента. Эту цифру опубликовал журнал The Economist.

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#дональд трамп
#великобритания
#сша
#выборы
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В России заявили об опустошении Данией своих арсеналов из-за помощи Украине
28 октября 2024, 04:48

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген направил Украине военную помощь в размере 7,5 миллиардов долларов и тем самым опустошил свои военные арсеналы, сообщает РИА Новости.
«Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США», – заявил Барбин.

По словам посла, благодаря помощи Украине военные арсеналы Дании были опустошены. Он подчеркнул, что Копенгаген оказывает военную помощь Киеву с 2023 года.

Ранее Барбин отметил, что Дания занимает четвертое место среди доноров Украины. По его словам, по объему помощи Киеву, участию в программах стран НАТО и военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дания опережает Францию и Италию.

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#дипломат
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Кандидатов в президенты США предупредили о фискальной бомбе
UnHerd: у Харрис и Трампа отсутствует план по сокращению госдолга США
28 октября 2024, 04:23

Фото: iStock/YayaErnst

Победитель президентских выборов в США немедленно столкнется с «финансовой бомбой», пишет издание UnHerd.
Кандидатов Дональда Трампа и Камалу Харрис ожидает «фискальная бомба» – федеральный долг США. При этом ни у одного из политиков нет плана по его сокращению, пишут авторы материала.

«Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе», – говорится в материале.

В начале октября госдолг США показал рекордный рост за два дня: в период с 30 сентября по 1 октября 2024 года общий государственный долг увеличился на рекордные 347,6 миллиарда долларов.

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#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#финансы
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В Раде заявили о «сдаче» Донбасса Зеленским
Депутат Рады Дубинский: Россия может благодарить Зеленского за «сдачу» Донбасса
28 октября 2024, 03:25

Россия может поаплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому за «сдачу» Донбасса. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил вице-спикер Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.
«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», – подчеркнул он.

По словам политика, Зеленский хочет, чтобы его действия одобряли на Украине и на Западе, но это невозможно.

«Нужны аплодисменты толпы, плебса – тут. И за границей», – добавил он.

Дубинский отметил, что «план победы» Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе.

Ранее стало известно, что населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР) взято под контроль российскими войсками.

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#верховная рада
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#всу
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#донбасс
#депутат
#владимир зеленский
#днр
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В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе
28 октября 2024, 03:12

Фото: iStock/EA

Переговоры между представителями США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в Дохе, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.
«Переговоры по освобождению заложников в Газе и прекращению огня в Дохе начались», – сказано в сообщении.

Уточняется, что переговоры на высоком уровне по этим вопросам не проводились уже более двух месяцев.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласовало прекращение огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа.

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#катар
#хамас
#хезболла
#сектор газа
#израиль
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Подмосковье ищет медработников