Осужденный в РФ американец назвал предпочтительного кандидата на выборах в США

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Осужденный американский военный во Владивостоке Гордон Блэк заявил, что на следующих президентских выборах в США он проголосовал бы за республиканца Дональда Трампа, передают РИА Новости.
«Дональд Трамп... привлекают его идеи и то, как он управлял экономикой страны в течение своего последнего президентского срока», – рассказал Блэк о своем выборе.
В июне суд признал Блэка виновным в угрозе убийством своей девушки и краже у нее 10 тысяч рублей. Американец был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. На суде защитник просил оправдать солдата. Блэк полностью поддержал эту позицию.
Ранее стало известно, что Блэк отказался просить о помиловании. «И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», – заявил он.
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Александр Климов