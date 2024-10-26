Захарова прокомментировала закон о найме иностранцев в ВСУ

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)
Украинский закон, разрешающий нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нужен для того, чтобы они могли активнее добивать украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«[Закон нужен], чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства становиться офицерами Вооруженных сил Украины. Ранее иностранцы могли служить в Вооруженных силах Украины только на должностях рядовых и сержантского состава.
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