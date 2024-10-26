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Захарова прокомментировала закон о найме иностранцев в ВСУ

Захарова: иностранные командиры будут бросать бойцов ВСУ в «мясные штурмы»
26 октября 2024, 23:06
Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Украинский закон, разрешающий нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нужен для того, чтобы они могли активнее добивать украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.


«[Закон нужен], чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства становиться офицерами Вооруженных сил Украины. Ранее иностранцы могли служить в Вооруженных силах Украины только на должностях рядовых и сержантского состава.

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Правящая партия Грузии побеждает с 53% голосов после обработки 70% участков
26 октября 2024, 22:32

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах в Грузии с результатом в 53% голосов, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что данный показатель фиксируется после обработки бюллетеней с 70% участков.
Сама партия, в свою очередь, заявляет, что по итогам выборов смогла получить около 90 мандатов из 150.

Ранее правящую партию Грузии «Грузинская мечта» поздравил с победой на выборах до подведения итогов венгерский премьер Виктор Орбан.
«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» —написал он в своих соцсетях.
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Миссия Ирана в ООН: если ЦАХАЛ бил по Ирану с территории Ирака — США соучастники
26 октября 2024, 21:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Использование воздушного пространства оккупированного Вашингтоном Ирака для ударов Израиля по иранской стороне делает США соучастниками преступления, считает миссия исламской республики в ООН.
«Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно», — прокомментировало в соцсетях постпредство Ирана при международной организации.
В ночь на субботу израильская армия заявила об ударах по военной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на удары по Израилю в начале октября.

Напряженность между Тегераном и Тель-Авивом увеличилась на фоне ликвидации Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#израиль
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Орбан поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах до объявления итогов
26 октября 2024, 21:01

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Венгерский премьер Виктор Орбан поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой на выборах до подведения итогов. Поздравление политик опубликовал в социальных сетях.
«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» — сказано в публикации Орбана.
Выборы в Грузии закончились в 19:00 по Москве. Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала, по результатам экзитпола, более 56% голосов. Сейчас она празднует победу в центре Тбилиси.

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Правящая в Грузии партия отмечает победу в парламентских выборах
26 октября 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Aoraee

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отмечает победу на парламентских выборах, передает местное телевидение. Согласно результату экзитпола проправительственного телеканала «Имеди», она набрала свыше 56% голосов избирателей. Праздничную церемонию показывают в эфире.
«Я вас уверяю, что в ближайшие четыре года мы сделаем очень много, и через четыре года Грузия будет одной из самых успешных стран. Наша команда обязательно будет ценить это доверие. Команда, которая представлена тут, я думаю, является лучшей частью нашего общества», — сказал политик и глава грузинской правящей партии Бидзина Иванишвили в рамках праздничного митинга.
Победу празднуют в центре Тбилиси, где расположен офис партийцев и сцена, с которой они общаются со своими сторонниками. В голосовании участвовали 18 партий.

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» правит в стране уже на протяжении 12 лет. Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать больше пяти процентов голосов избирателей.

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#мир
#грузия
#выборы
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G7 намерены усилить давление на третьи страны за сотрудничество с Россией
26 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/designer491

Страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление распространили главы минфинов и управляющих центральными банками «Большой семерки» после совместного заседания. Также отмечается, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.
«Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором», — говорится в сообщении.
В заявлении также указано, что страны G7 будут мешать России обходить санкции ради покупки товаров двойного назначения для последующего их использования в военном секторе.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» согласовали детали предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов. При этом обслуживаться сам займ будет за счет замороженных суверенных активов России.

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#россия
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IRNA: число погибших военных Ирана при ударе Израиля увеличилось до четырех
26 октября 2024, 20:28

Фото: istockphoto/ibrahim eraslan

До четырех человек увеличилось число погибших военнослужащих Ирана при ударе со стороны Израиля в ночь на субботу, информирует иранское агентство IRNA.
«Хамзе Джахандиде и Мохаммад Мехди Шахрохифар - еще одни из бойцов армии Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть в субботу утром при атаке Израиля», — передают журналисты.

Перед этим сообщалось о двух погибших военных с иранской стороны в ходе израильского воздушного удара по территории исламской республики.

Эскалация между Ираном и Израилем стала нарастать на фоне ликвидации армией Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#иран
#израиль
#война
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«Домыслы и измышления»: Парфенов отказался комментировать ролик из ГД
26 октября 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат-коммунист Денис Парфенов не стал комментировать «домыслы и измышления», которые вызвал разошедшийся в интернете ролик, где человек, очень похожий на депутата, встречается в одном из кабинетов парламента с эскортницей.
«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления», — прокомментировал парламентарий после состоявшегося 26 октября партийного Пленума.
Вместе с тем Парфенов не стал отвечать на вопрос про готовность сдать мандат.

На скандальной видеозаписи некая пара занимается любовью прямо на фоне коммунистического флага. В представительнице эскорт-услуг узнали некую Диану, чей ценник начинается, по данным Telegram-каналов, от 50 тысяч рублей.

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#госдума
#новости
#депутаты
#скандал
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МИД РФ: визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
26 октября 2024, 18:38

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок из-за корректировки рабочих графиков. Об этом сообщает МИД РФ, подводя итоги телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.
«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — говоритсяв сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Россия и Узбекистан будут продолжать работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

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#переговоры
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В США заявили о переброске тысяч элитных солдат КНДР под Курск
NYT: в Курскую область перебросили несколько тысяч элитных солдат из КНДР
26 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

В США заявили о переброске якобы нескольких тысяч элитных солдат из КНД в Курскую область. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и украинского чиновников. Отмечается, что северокорейские бойцы должны принять участие в контрнаступлении российской армии.
По информации собеседников издания, порядка 5000 солдат КНДР доставили на корабле во Владивосток, откуда на транспортных самолетах Ил-76 стали перенаправлять в Курскую область. При этом отмечается, что достоверно неизвестно, какую точно роль будут играть солдаты КНДР.
«Любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы», — приводят слова источника.
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#оон
#кндр
#курская область
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