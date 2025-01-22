Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ*, поставил в неловкое положение страны ЕС. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, посольства Европейского союза остались один на один с созданными проблемами. Захарова также напомнила, что еще два дня назад против государств, которые не разрешали загранучреждениям Соединенных Штатов заниматься пропагандой движения, Вашингтон вводил санкции.
Напомним, во вторник, 21 января, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.
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Екатерина Коршунова