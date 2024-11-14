Захарова прокомментировала заявление Борреля о превращении ЕС в военный блок НАТО

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предсказания о превращении Евросоюза в военный блок сбылись, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что слова Борреля о трансформации «экономического Евросоюза» в военную структуру, поддерживающую НАТО, подтвердили прежние прогнозы.
Боррель ранее заявил, что ЕС должен срочно адаптироваться и стать военным блоком на фоне смены власти в США. Он призвал к амбициозным шагам для усиления военной роли Евросоюза.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября, где он набрал более 310 голосов выборщиков, перспективы европейской военной структуры стали особенно актуальными. Инаугурация нового президента состоится 20 января.
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«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — написала Захарова.
Боррель ранее заявил, что ЕС должен срочно адаптироваться и стать военным блоком на фоне смены власти в США. Он призвал к амбициозным шагам для усиления военной роли Евросоюза.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября, где он набрал более 310 голосов выборщиков, перспективы европейской военной структуры стали особенно актуальными. Инаугурация нового президента состоится 20 января.
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Мария Моисеева