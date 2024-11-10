Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Покидающая Белый дом администрация американского президента Джозефа Байдена напоследок ещё может нагадить России. У них есть на это пара месяцев.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что хотя на прошедших выборах победил Трамп, его инаугурация и официальное вступление в должность пройдут только в январе. До той поры Байден и его администрация остаются у власти.
Она также добавила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось. Например, создание анти-России на территории Украины или международная изоляция нашей страны. Но такие попытки были, и сделано для этого было очень много, заключила Захарова.
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«За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала российский дипломат.
Она также добавила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось. Например, создание анти-России на территории Украины или международная изоляция нашей страны. Но такие попытки были, и сделано для этого было очень много, заключила Захарова.
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Александр Бойцов