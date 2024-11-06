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Захарова с иронией предложила Зеленскому полететь на Марс после его слов о Трампе

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предложила Владимиру Зеленскому пообщаться с американским предпринимателем и основателем «Space X» Илоном Маском о полете на Марс.
Так отреагировала Мария Захарова, когда Владимир Зеленский вспомнил обсуждение своего так называемого «плана победы» с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Америки от республиканцев Дональдом Трампом.

«А с Илоном Маском свой полёт на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — спросила Захарова.



Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на поздравление Зеленского Трампу после победы на выборах в президенты США. Она отметила, что «ласковое дитя двух мамок сосёт». Представитель МИД РФ в ироничной форме напомнила Зеленскому о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.

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Кандидат в еврокомиссары намерен подготовить ЕС к конфликту с Россией
Кубилюс: новый состав Еврокомиссии будет готовить ЕС к войне с РФ
06 ноября 2024, 23:18

Андрюс Кубилюс (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)

Новый состав Еврокомиссии, который возглавляет Урсула фон дер Ляйен, настроен на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Такое заявление во время слушаний в Европарламенте сделал Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, сообщает ТАСС.
«Оборона — один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — подчеркнул Кубилюс.
Он также упомянул о необходимости максимально быстрой милитаризации ЕС, увеличении военных расходов и повышении эффективности военной индустрии. Как считает Кубилюс, крайне важно создать единый оборонный рынок ЕС. Кандидат на пост еврокомиссара также высказал мнение, что «лучшая инвестиция в оборону ЕС» — это «инвестиции в армию Украины».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оборона
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WP: Харрис поздравила Трампа с победой по телефону
06 ноября 2024, 22:25

Фото: iStock/ Roman Tiraspolsky

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах, сообщает WP.
Помощник действующего вице-президента США сообщил об этом изданию. Он рассказал, что Камала Харрис поговорила с Дональдом Трампом о «важности мирной передачи власти».

В 16:00 (0:00 по московскому времени) кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии планирует выступить с речью о признании поражения в гонке.

Ранее 6 ноября во время выступления во Флориде кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Он сказал, что его правление станет «золотой эпохой» в истории страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

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«Не питаем иллюзий»: МИД РФ прокомментировал победу Трампа на выборах в США
06 ноября 2024, 21:15

Фото: iStock/ iDymax

Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента в США в своём Телеграм-канале.
МИД РФ считает, что возвращение 45-го президента США к должности свидетельствует о том, что американские граждане не удовлетворены правлением администрации Джо Байдена и предвыборной программой Камалы Харрис.

«Кандидат республиканцев сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома», — отмечает министерство.

Представители МИД РФ обратили внимание, что в США царит «глубокий гражданский раскол» — электорат разделён практически на две равные части.

В министерстве попросили «не питать иллюзий» в отношении нового американского президента, поскольку политическая элита Соединённых Штатов Америки «придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы»», которая не колеблется из-за внутриполитических перестановок в США.

«Россия будет работать с новой Администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы», — подчеркнул МИД РФ.

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Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
06 ноября 2024, 20:47

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сердечно» поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США, говорится на сайте главы страны.
«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», — поздравляет Трампа Лукашенко.

Президент Белоруссии также пожелал американскому коллеге крепкого здоровья, а ещё «метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

О своей победе на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил 6 октября во время выступления перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

В США ещё продолжается подсчёт голосов, но Дональд ​Трамп уже получил 277 голосов выборщиков — для победы необходимо 270.

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В США рассказали, когда будет инаугурация Трампа
USA Today: Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года
06 ноября 2024, 19:41

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)

Инаугурация Дональда Трампа запланировали на 20 января 2025 года, информирует «USA Today».
Согласно 20-й поправке к Конституции США, в полдень 20 января 2025 года заканчивается президентский срок 46-го главы государства Джо Байдена.

Церемония инаугурации будет проходить в здании капитолия Соединённых Штатов Америки в Вашингтоне. 20 января 47-ой президент принесёт присягу и выступит с речью. После инаугурации назначены ещё мероприятия, включая бал и торжественный парад.

Согласно обычаю, в этот день новый президент и вице-президент с жёнами приезжают в Белый Дом. Их встречают покидающие посты политики — эта традиция символизирует мирную передачу власти. Стоит отметить, что в 2021 году Дональд Трамп бойкотировал инаугурацию Джо Байдена.

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Депутат Слуцкий: Настоящий шок от итогов выборов в США — в Киеве
06 ноября 2024, 19:31

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Он отметил, что Трамп будучи президентом, возможно, перестанет подпитывать киевский режим, отчего последний не выдержит и падёт.

«Судя по всему, команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, есть шанс на более конструктивный подход. Когда США перестанут подпитывать неонацистский режим Зеленского, его падение произойдёт. Именно это сейчас больше всего волнует европейские страны. Но настоящий шок от итогов выборов в США, конечно же, в Киеве!» — отметил в беседе с Газета.ру Слуцкий.

Депутат добавил, что Россия же, в свою очередь, продолжает развиваться своим суверенным путём, защищая свои национальные интересы на международной арене.

А политолог Аксинья Гурьянова допустила, что после избрания Трампа президентом США Киев согласится на мирные соглашения с Россией на условиях Москвы.

«Никто Зеленского спрашивать не будет. Никто не будет больше бояться его приспешников. Будет Трамп — будут мирные соглашения в 2025 году», — высказалась в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Ранее завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Киеву со стороны Вашингтона может быть сокращена.

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Премьер Словакии Фицо заявил о готовности к нормализации отношений с Россией
06 ноября 2024, 19:23

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию, как и любые проявления расизма и ненависти по национальному признаку. Он также подтвердил готовность к нормализации отношений с Россией.
На пресс-конференции, прошедшей сегодня, 6 ноября, глава словацкого правительства отметил готовность своей страны к восстановлению нормальных отношений с Россией, когда это будет возможно, передаёт РИА Новости. Фицо также добавил, что лично сделает всё возможное для нормализации и стандартизации отношений с РФ.

Стоит отметить, что премьер-министр Словакии ещё в 2023 году говорил, что его стране следует поддерживать нормальные отношения с Россией. Фицо подчёркивал, что считает необходимым налаживание диалога между Братиславой и Москвой. По его словам, абсолютно нет необходимости из-за украинского конфликта делать вид, что России не существует.

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Песков заявил о способности США быстро остановить конфликт на Украине
06 ноября 2024, 19:22

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Соединённые Штаты в состоянии очень быстро прекратить конфликт на Украине. Именно потому, что эта страна больше, чем любая другая, помимо непосредственных участников, и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём выступлении в рамках Федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Завершение выборов в США является очень важным, так как американская сторона может начать делать шаги по урегулированию украинского конфликта, отметил он.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что Дональд Трамп ранее неоднократно выступал с мирными инициативами на международной арене. Однако Москва будет судить о ситуации по первым официальным заявлениям и первым конкретным шагам нового президента США, кто бы им не стал.

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#сша
#дональд трамп
#дмитрий песков
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Политолог Демчук допустил сокращение помощи Киеву Штатами при победе Трампа
06 ноября 2024, 19:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Киеву со стороны Вашингтона может быть сокращена.
«Финансовая и военная помощь Украине может сократиться, если Трамп и его советники, которые это всё анализируют, увидят, что выделяемые средства расходуются неэффективно. Если деньги и вооружения даются, а никаких успехов Украина в военном плане не имеет, то зачем тратить деньги зря», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

При этом он добавил, что ошибочно полагать, что после избрания Трампа политика США кардинально изменится сразу.

А сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что в будущем не будет такого исхода, при котором останется лишь западная цивилизация со своей мягкой мощью.

«Не будет так, что останется только западная цивилизация со своей мягкой мощью. Это можно было увидеть на открытии и закрытии Олимпийских игр в Париже. Это было неубедительное сатанинское произведение. После всего, что там происходило, мне показалось, что следующие Олимпийские игры будут такими же. Хотя при таком развитии событий через 20 лет их не будет», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кустурица.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что после победы на президентских выборах США придётся сделать кардинальную ревизию приоритетных направлений политики страны.

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