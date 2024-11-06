Захарова с иронией предложила Зеленскому полететь на Марс после его слов о Трампе

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предложила Владимиру Зеленскому пообщаться с американским предпринимателем и основателем «Space X» Илоном Маском о полете на Марс.
Так отреагировала Мария Захарова, когда Владимир Зеленский вспомнил обсуждение своего так называемого «плана победы» с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Америки от республиканцев Дональдом Трампом.
Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на поздравление Зеленского Трампу после победы на выборах в президенты США. Она отметила, что «ласковое дитя двух мамок сосёт». Представитель МИД РФ в ироничной форме напомнила Зеленскому о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.
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«А с Илоном Маском свой полёт на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — спросила Захарова.
Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на поздравление Зеленского Трампу после победы на выборах в президенты США. Она отметила, что «ласковое дитя двух мамок сосёт». Представитель МИД РФ в ироничной форме напомнила Зеленскому о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.
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Ольга Енгалычева