В Госдуме указали на один тревожный признак для Европы в поведении Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии — тревожный признак для стран Евросоюза. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Парламентарий считает, что угрозы со стороны Зеленского свидетельствуют о том, что терроризм является глобальным явлением, и зло, порожденное Западом, возвращается к своим истокам. Предводитль киевского режима будет шантажировать западные страны и впредь, если страны ЕС будут отказывать Украине в деньгах или оружии, отметил Шеремет.
До этого сообщалось, что Орбан пригрозил Зеленскому последствиями после его угроз в адрес Венгрии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: