Депутат Чепа: Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является очередной провокацией
Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является очередной провокацией Киева, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
22 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе, по которому в страну поступает российская нефть, пишут argumenti.ru.
«Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — приводит издание слова Сийярто.
По словам Чепы, атака на нефтепровод является очередной провокацией Украины, которая всеми силами пытается сорвать мирное соглашение по урегулированию конфликта.
«Нанося удары по нефтепроводу, они тем самым наносят удар по Евросоюзу, хотя Украина во многом зависит от Венгрии, от поставок газа и от поставок электроэнергии. Очень трудно объяснить, когда люди стреляют сами себе в ногу», — заявил Чепа в беседе с RT.
Он также добавил, что все действия и обещания Украины очень сомнительны.