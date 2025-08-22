22 августа 2025, 18:17

Депутат Чепа: Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является очередной провокацией

Фото: iStock/e-crow

Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является очередной провокацией Киева, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа.





22 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе, по которому в страну поступает российская нефть, пишут argumenti.ru.





«Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — приводит издание слова Сийярто.

«Нанося удары по нефтепроводу, они тем самым наносят удар по Евросоюзу, хотя Украина во многом зависит от Венгрии, от поставок газа и от поставок электроэнергии. Очень трудно объяснить, когда люди стреляют сами себе в ногу», — заявил Чепа в беседе с RT.