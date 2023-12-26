Захарова раскрыла детали ультиматума Сербии от Запада

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Западные страны поставили Сербию перед серьёзным выбором – либо она остаётся с Европой, либо – с Россией. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Запад выставил Сербии серьёзный ультиматум «что угодно, только не с Россией», при этом не предоставив пути для решения, опираясь на национальные интересы народа.
Захарова в беседе с RT отметила, что некогда перед таким же выбором оказалась Украина.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что протесты в Сербии организовала коалиция «Сербия против насилия», которая является союзом феминисток и абортниц. Их цель, по словам депутата, заключается в захвате власти.
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Захарова в беседе с RT отметила, что некогда перед таким же выбором оказалась Украина.
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Анастасия Чинкова