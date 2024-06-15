Захарова раскритиковала длительность соглашения между США и Украиной

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о длительности соглашения о безопасности, заключенном между США и Украиной на десять лет.
Таким образом она прокомментировала заявление представителя Белого дома, который заявил, что не знает, сохранят ли будущие власти страны эти договоренности. Чиновник выразил надежду на признание любой американской администрацией интересов США при поддержке Киева.
Она напомнила, что официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер недавно распространил этот принцип на обязательные для международного сообщества резолюции Совета Безопасности ООН, назвав их «необязывающими резолюциями».
По словам Захаровой, аналогичный принцип действует и в отношении «бумажки», подписанной Зеленским, легитимность которого ставится под сомнение даже внутри Украины.
Ранее The New York Times выяснила, какие пункты соглашения с США вызывают беспокойство у Киева. Согласно полученным данным, украинская сторона опасается пункта об одностороннем расторжении соглашения.
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«Хотя это "соглашение" никакой силы уже сейчас не имеет, но все-таки дело не в этом. Для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно им выгодно», – написала Захарова.
Она напомнила, что официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер недавно распространил этот принцип на обязательные для международного сообщества резолюции Совета Безопасности ООН, назвав их «необязывающими резолюциями».
По словам Захаровой, аналогичный принцип действует и в отношении «бумажки», подписанной Зеленским, легитимность которого ставится под сомнение даже внутри Украины.
«С другой стороны, большой вопрос, какую страну Зеленский считает своей», – резюмировала дипломат.
Ранее The New York Times выяснила, какие пункты соглашения с США вызывают беспокойство у Киева. Согласно полученным данным, украинская сторона опасается пункта об одностороннем расторжении соглашения.
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Александр Климов