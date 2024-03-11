Захарова раскритиковала заявление Литвы о красных линиях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале высмеяла высказывания министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о наставшем моменте отринуть красные линии и обсудить отправку ввод НАТО на Украину.
«У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?», – написала дипломат.
Ранее Литва внесла в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, почти 400 россиян.
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Александр Климов