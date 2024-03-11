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Захарова раскритиковала заявление Литвы о красных линиях

Представитель МИД Захарова: у Литвы из красных линий только границы
11 марта 2024, 23:12
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале высмеяла высказывания министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о наставшем моменте отринуть красные линии и обсудить отправку ввод НАТО на Украину.
«У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?», – написала дипломат.

Ранее Литва внесла в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, почти 400 россиян.


До этого МИД Литвы выразил протест РФ в связи с объявлением в розыск литовских политиков.

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Глава ЦРУ спрогнозировал еще большие потери территорий на Украине
Глава ЦРУ Бернс: Украина может лишиться еще больших территорий
12 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять еще больше территорий, предупредил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Сенате, передает Lenta.ru.
По словам Бернса, такой вариант неизбежен, если Запад прекратит помощь Киеву оружием.

«В 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», – заявил руководитель разведслужбы.

Ранее издание Business Insider опубликовало материал, согласно которому Украина продолжить терпеть поражения и терять территории после Авдеевки.

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#украина
#всу
#сша
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МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Франциска к переговорам
МИД Украины вызвал ватиканского посла после призывов Папы Римского к переговорам
11 марта 2024, 23:44

Фото: iStock/JARAMA

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса в связи с призывом Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Представитель Ватикана заявил, что Киев разочарован словами Папы Римского. Дипломаты добавили, что ожидали от главы Католической церкви немедленной мобилизации сил мирового сообщества для победы добра над злом вместо переговоров.

Ранее Франциск заявил, что терпящая поражение сторона в конфликте на Украине должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом Папа не стал напрямую называть стороны конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с мнением Папы.

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#украина
#мид
#переговоры
#киев
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В Бундестаге заявили о вине России в утечке разговора немецких офицеров
В Бундестаге связали утечку беседы немецких офицеров с «операцией России»
11 марта 2024, 23:20

Фото: iStock/Mesut Dogan

Члены комитета Бундестага Германии по контролю за деятельностью разведывательных служб считают, что утечка разговоров немецких офицеров была вызвана «российской операцией», сообщает ТАСС.
Согласно материалу, к такому выводу пришли на специальном заседании, в котором принял участие глава Минобороны Борис Писториус.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», – говорится в протоколе комитета.

Участники заседания также призвали власти страны «проявить инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов», указывающих в этом направлении, включая выявление закономерностей.

Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#россия
#операция
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Нацразведка США: РФ сохранит рычаги влияния в мировой энергетической сфере
11 марта 2024, 22:46

Фото: iStock/chengwaidefeng

Российская Федерация сохранит устойчивые рычаги влияния на мировую энергетическую сферу. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
В докладе также было озвучено, что в прошлом году Россия сохранила вторую позицию в мире по поставкам сжиженного природного газа в страны Европы. При этом, нефтегазовая держава объявила о сокращении экспорта сырой нефти в рамках своих обязательств ОПЕК .

Ранее в Госдепартаменте США нелицеприятно высказались в адрес Российской Федерации, сообщив, что Россия ведёт себя в сфере энергетики «как враждебный игрок в зловредных целях». Американский чиновник заявил, что РФ якобы использует свои энергоресурсы как «политическое оружие» и призвал мировое сообщество к слаженным действиям.

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#нефть
#газ
#россия
#сша
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Маркелов назвал предвыборной историей обещания Трампа не помогать Киеву
11 марта 2024, 22:14

Фото: Сайт Кремля

Политолог Сергей Маркелов заявил, что обещания экс-президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Украины в случае победы на предстоящих выборах являются лишь частью предвыборной гонки.
«Понятно, что это стопроцентная предвыборная история. Дональд Трамп — участник предвыборной гонки, и с большой долей вероятности он одержит победу. Безусловно, он играет в противовес команде Байдена, которая активно спонсирует конфликт на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Он подчеркнул, что не стоит считать Трампа более лояльным к Москве политическим деятелем США, поскольку все его действия будут продиктованы исключительно интересами Штатов.

А бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник высказал мнение о том, что в случае, если США и весь коллективный Запад продолжат поддерживать Украину, то вскоре силы ВСУ иссякнут.

«Пути будет только два: либо уйти и признать поражение, либо удвоить ставку. Второй вариант обеспечит прямое боестолкновение между Россией и НАТО. Самые экстремальные силы на Западе — это те, кто хотят, чтобы наша страна исчезла. Есть менее воинственные, кто тоже хочет поражения русской армии, чтобы потом принудить Москву к переговорам», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Крапивник.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос Джо Байдена в его нынешнем виде и обвинили президента в стремлении к безрассудным тратам.

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#сша
#дональд трамп
#нато
#всу
#запад
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Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах
11 марта 2024, 21:53

Фото: iStock/rarrarorro

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос Джо Байдена в его нынешнем виде и обвинили президента в стремлении к безрассудным тратам. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявили республиканцы, стоимость предлагаемого Джо Байденом бюджета является ярчайшим напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации президента к безрассудным расходам, а также безразличия демократов к финансовой ответственности. Они также заявили, что планируют приложить все силы, чтобы вернуть Соединенные Штаты Америки на путь «финансового благоразумия».

Ранее, 4 марта сообщалось, что демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашения о бюджете для федерального правительства до конца 2024 финансового года.

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#сша
#конгресс сша
#бюджет
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Белый дом запросил почти 20 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия
Белый дом запросил $19,8 млрд из бюджета США на модернизацию ядерных сил
11 марта 2024, 21:52

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация американского президента Джо Байдена решила запросить порядка 20 миллиардов долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом следует из проекта бюджета на 2025 год.
Отмечается, что бюджетом предусматривается 19,8 миллиардов долларов на деятельность, связанную с вооружением. Эта сумма на 4,5 миллиарда долларов превышает показатели 2021 года.

В общей сложности Байден запросил у Конгресса США 850 миллиардов долларов на оборону страны.

Также Белый дом запросил ещё 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащённого урана и высокопробного низкообогащённого урана. Также в документе фигурирует долгосрочный запрет на импорт этих категорий урана из России.

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#белый дом
#джозеф байден
#бюджет
#сша
#оборона
#ядерное оружие
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Politico: ЕК может начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
11 марта 2024, 21:35

Фото: iStock/artJazz

Европейская комиссия (ЕК) может объявить во вторник, 12 марта о старте переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в ЕС.
По данным источников Politico, Европейская комиссия даст положительную рекомендацию для начала переговоров.

Ожидается, что в ходе переговоров будут обозначены базовые принципы для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Свое членство в Евросоюзе страна ожидает с 15 декабря 2022 года. Наряду с этим, представители Еврокомиссии анонсировали, что весной 2024 года могут начаться переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины, а также Грузии. Киев, подавший заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российско-украинского конфликта, стремится официально провести переговоры до конца текущего года.

Все перечисленные страны должны полностью соответствовать перечню критериев для приема в Евросоюз.

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#евросоюз
#ес
#нато
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НАТО не планирует направлять войска на Украину
Генсек Столтенберг: НАТО не планирует направлять своих солдат в зону СВО
11 марта 2024, 21:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам, сообщает агентство Reuters.
«НАТО не планирует отправлять войска на Украину <...> нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», — сказал Столтенберг в интервью.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать». А 7 марта глава французского государства обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.

Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде.

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#нато
#украина
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