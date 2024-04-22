Фото: Пресс-служба МИД РФ
Поддержание дискуссии вокруг «формулы мира», предложенной Зеленским, было необходимо Соединённым Штатам исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от очередного пакета помощи Киеву. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, большинством голосов одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. В эфире телеканала «Россия 24» спикер российского МИД отметила, что все выступления со стороны американских властей и политологов на международных площадках в пользу «формулы мира» нужны были только для того, чтобы отвлечь внимание от выделения очередного транша помощи террористическому киевскому режиму.
Кроме того, по словам российского дипломата, обсуждение «формулы Зеленского» было призвано создать у мирового сообщества впечатление, что Россия не желает завершать конфликт, несмотря на готовность Запада к мирному урегулированию. Захарова подчеркнула, что всё обстоит ровно наоборот: Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Напротив, Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с российскими властями.
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Александр Бойцов