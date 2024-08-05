Захарова рассказала о новых сенсационных подробностях покушения на Трампа

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о том, что более чем за полтора часа до стрельбы в Трампа полицейские отправляли друг другу фотографии стрелка. Он в это время ходил по территории комплекса, где в скором времени началось выступление политика, и выверял расстояния при помощи оптического дальномера.
Захарова удивилась, как Секретная служба Трампа могла спокойно наблюдать за человеком, явно не относящимся к охране, который ходил по территории с дальномером.
Кроме того, накануне покушения, склад, с крыши которого стрелял Томас Мэттью Крукс исключили из охраняемого периметра.
Читайте также:
Появилось видео с ранившим Трампа стрелком незадолго до покушения
Бывший врач Белого дома Джексон назвал ранение Трампа пулевым, а не осколочным
Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него
Захарова удивилась, как Секретная служба Трампа могла спокойно наблюдать за человеком, явно не относящимся к охране, который ходил по территории с дальномером.
Кроме того, накануне покушения, склад, с крыши которого стрелял Томас Мэттью Крукс исключили из охраняемого периметра.
Читайте также:
Появилось видео с ранившим Трампа стрелком незадолго до покушения
Бывший врач Белого дома Джексон назвал ранение Трампа пулевым, а не осколочным
Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него
Анастасия Чинкова